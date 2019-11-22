Жители Прикамья смогут снять налогообложение с разрушенного объекта недвижимости через МФЦ

04:39 | 24.11.2019

С 25 ноября подать заявление об утрате имущества можно будет в центрах «Мои документы».



Воспользоваться услугой смогут владельцы квартир, домов, дач и гаражей в случае полного разрушения объекта в результате сноса, пожара или стихийного бедствия.



По общим правилам налог на недвижимое имущество начисляется до тех пор, пока сведения о нем имеются в Едином государственном реестре недвижимости. Для внесения изменений в ЕГРН необходимо снять объект с кадастрового учета, предоставив в органы Росреестра акт обследования, подготовленный кадастровым инженером. В то же время налоговый орган вправе самостоятельно прекратить начисление налога, если собственник подаст заявление об уничтожении или гибели имущества.



«Чтобы получить услугу, необходимо представить в МФЦ заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие факт утраты недвижимости. Это может быть акт обследования организации государственного учета жилищного фонда о сносе объекта, справка местной администрации о его гибели вследствие стихийного бедствия, справка органов госпожнадзора, решение суда», - рассказала начальник отдела по работе с органами власти Пермского краевого МФЦ Анна Швалева.



Заявка будет обработана налоговой службой в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления в МФЦ. Ответ поступит заявителю по почте.



Напомним, срок уплаты имущественных налогов для физических лиц в этом году истекает 2 декабря. Получить налоговое уведомление жители Пермского края также могут в любом отделении многофункционального центра.

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