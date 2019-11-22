Глава Перми Дмитрий Самойлов проведет прием жителей в Индустриальном районе

04:38 | 24.11.2019

Встреча с жителями состоится 28 ноября в лицее №4 (улица Танкистов, 56). Начало в 18:00. Глава города лично примет обращения пермяков, даст поручения своей команде по решению вопросов, которые прозвучат на встрече.



На открытом приеме будут присутствовать депутаты Законодательного собрания Пермского края и гордумы, заместители главы администрации города, руководители функциональных органов, предприятий района, представители Пенсионного фонда, краевых министерств здравоохранения и социального развития, Фонда капитального ремонта, Инспекции государственного жилищного надзора региона, сетевых компаний, полиции, управляющих компаний.



Напомним, открытые приемы граждан – это один из главных способов диалога городских властей с жителями. Они позволяют пермякам рассказать о конкретных проблемах представителям власти, тем – оперативно отреагировать на пожелания, а главе города – взять на личный контроль каждую просьбу и ускорить решение вопросов.

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