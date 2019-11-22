Горожан приглашают принять участие в Пермском краевом общественном форуме

04:32 | 24.11.2019

27 ноября с 9:00 до 18:00 на выставочной площадке «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59) состоится Пермский краевой общественный форум, в рамках которого пройдет городской Форум социально ориентированных некоммерческих организаций.



Пермский краевой общественный форум традиционно станет коммуникационной площадкой для обмена опытом, обсуждения перспектив и способов взаимодействия в рамках стратегии социально-экономического развития Пермского края. Ежегодно форум объединяет более 800 участников. Это представители социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных движений, жители, активно участвующие в формировании общественного мнения, общественные деятели, эксперты, представители бизнеса.



На площадке Пермского общественного форума пройдет выставка-презентация социально ориентированных НКО, ведущих деятельность в Прикамье. Около 48 НКО, победители федеральных и региональных грантовых конкурсов, представят на стендах свои социальные проекты.

На форуме представители некоммерческих организаций смогут получить консультации по вопросам, связанным с нормативной базой и учредительными документами для деятельности НКО, госзакупками, созданию сайта для общественных организаций и работе в социальных сетях.



Деловая программа форума включает в себя обсуждение состояния НКО в Пермском крае, их вклада в развитие региона, деятельности территориального общественного самоуправления в России и за рубежом, перспектив развития ТОС в Пермском крае, эффективного опыта развития ТОС в Перми. Кроме того, участники обсудят грантовую поддержку как способ объединения граждан в активные сообщества, создающие и реализующие социально значимые проекты, направленные на развитие территорий и повышение качества жизни населения. Также среди тем: социальное партнерство как инструмент общественного участия в планировании будущего территории, общественный потенциал организаций ветеранов, вопросы общественной дипломатии.



На городской площадке экспертами выступят заместитель главы администрации Перми Лидия Королева, глава администрации города Лилля Мишель Вэйсье (Франция), генеральный уполномоченный Национального комитета по координации ассоциации квартальных Тарек Даэ (Франция), заместитель главы администрации города Оксфорда Тим Садлер (Великобритания), управляющий общественными центрами города Оксфорда Дейв Моррелл (Великобритания), координатор взаимодействия с советом микрорайонов мэрии Дуйсбурга Андреа Шарф-Дрюке (Германия), референт департамента международных связей мэрии Дуйсбурга Лидия Штайнхауер (Германия), а также депутаты Пермской городской Думы, председатели пермских ТОС, эксперты из Архангельской, Кировской и Ульяновской областей, общественники.



В рамках форума пройдут мероприятия в формате дискуссий, круглых столов, презентаций и мастер-классов.



Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте: https://www.expoperm.ru/society/.

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