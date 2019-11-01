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18:16 | 22.11.2019

Пермский край выполнил план 2019 года нацпроекта «Экология»

На территории Пермского края завершился лесовосстановительный сезон. Лесовосстановление в крае проведено на площади 47 тыс. гектаров, из них на 3,6 тыс. гектаров высадили 11,7 млн сеянцев хвойных пород. Край обеспечил отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений на уровне 82,9 %. Тем самым Пермский край выполнил план на 2019 год нацпроекта «Экология», инициированного президентом России.

Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркивал важность сохранения и восстановления лесов в регионе. По словам главы Пермского края, регион богат лесами, и этот ценный ресурс необходимо оберегать.

«Лесовосстановительные работы — это комплекс мероприятий по сохранению и возобновлению наших лесов. Сюда входят не только мероприятия по посадке леса, но и сохранение и уход за подростом, механическая обработка почвы для создания лесных культур будущего года. Работники лесхозов и арендаторы лесного участка проводят дополнение лесных культур: осуществляется подсадка сеянцев взамен погибших экземпляров, а также на участках, где зафиксирована приживаемость сеянцев ниже нормативной», – комментирует заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.

Кроме того, на площади 18,9 тыс. гектаров произведен агротехнический уход за лесными культурами, обработано 4,1 тыс. гектаров почвы под лесные культуры будущего года.

По предварительным данным в текущем году в лесных питомниках выращено 19,9 млн. штук сеянцев ели, сосны и лиственницы. Заготовлено 354 кг семян хвойных пород 1 класса. Выращивание посадочного материала и заготовка семян хвойных пород-немаловажные мероприятия для успешного лесовосстановления в будущем.

Напомним, свой вклад в достижение основного показателя нацпроекта внесли участники всероссийских акций «День посадки леса» и «Сохраним лес».

© «Вечерние ведомости»

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