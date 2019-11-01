Пермь: новости дня
18:16 | 22.11.2019
Пермский край выполнил план 2019 года нацпроекта «Экология»
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркивал важность сохранения и восстановления лесов в регионе. По словам главы Пермского края, регион богат лесами, и этот ценный ресурс необходимо оберегать.
«Лесовосстановительные работы — это комплекс мероприятий по сохранению и возобновлению наших лесов. Сюда входят не только мероприятия по посадке леса, но и сохранение и уход за подростом, механическая обработка почвы для создания лесных культур будущего года. Работники лесхозов и арендаторы лесного участка проводят дополнение лесных культур: осуществляется подсадка сеянцев взамен погибших экземпляров, а также на участках, где зафиксирована приживаемость сеянцев ниже нормативной», – комментирует заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.
Кроме того, на площади 18,9 тыс. гектаров произведен агротехнический уход за лесными культурами, обработано 4,1 тыс. гектаров почвы под лесные культуры будущего года.
По предварительным данным в текущем году в лесных питомниках выращено 19,9 млн. штук сеянцев ели, сосны и лиственницы. Заготовлено 354 кг семян хвойных пород 1 класса. Выращивание посадочного материала и заготовка семян хвойных пород-немаловажные мероприятия для успешного лесовосстановления в будущем.
Напомним, свой вклад в достижение основного показателя нацпроекта внесли участники всероссийских акций «День посадки леса» и «Сохраним лес».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:30 | 22.11.2019
В Зеленой роще в Екатеринбурге высадили более ста сосен и елей
18:19 | 22.11.2019
В свердловской прокуратуре произошли кадровые изменения
18:16 | 22.11.2019
Пермский край выполнил план 2019 года нацпроекта «Экология»
18:13 | 22.11.2019
Благодаря инвестиционному проекту предприятие в Прикамье увеличит объемы производства в 1,5 раза
18:09 | 22.11.2019
Роспотребнадзор проведет семинар по организации питания в школах и детсадах в Екатеринбурге
17:57 | 22.11.2019
ФК «Урал» встретится с «Шинником» в четвертьфинале Кубка России
17:48 | 22.11.2019
Пермский край претендует на федеральную поддержку по достройке 39 проблемных домов
17:42 | 22.11.2019
Жителям Прикамья представят новогодние туры по региону
17:37 | 22.11.2019
До конца года 23 пермских семьи получат денежную выплату взамен земельного участка
17:30 | 22.11.2019
В Екатеринбурге вынесли на обсуждение проект развязки у «Калины»
16:58 | 22.11.2019
В Белоярском районе отключилось электричество у нескольких тысяч жителей
16:45 | 22.11.2019
Объявлена дата награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье»
16:24 | 22.11.2019
В Истоке отремонтируют бесплатную детскую конную школу
15:57 | 22.11.2019
Екатеринбургские ученые изобрели мобильное приложение, выявляющее рак
15:31 | 22.11.2019
Появилось видео грабежа у Кольцово
14:56 | 22.11.2019
Генпрокурор РФ заявил о поддержке предпринимательства на встрече с бизнесменами в Екатеринбурге
14:46 | 22.11.2019
Фильм про древности Пермского края показан на IV Международном кинофестивале SIFFA-2019
13:56 | 22.11.2019
Теперь точно зима: в Екатеринбурге на «Юности» открылся каток
13:09 | 22.11.2019
В Перми открываются катки
13:01 | 22.11.2019
В СвЖД прокомментировали пуск «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень
12:44 | 22.11.2019
В 2020 году в Прикамье ежемесячная денежная выплата за третьего ребенка составит 10703 рубля
12:36 | 22.11.2019
Возможно, бомба: в Екатеринбурге эвакуировали офис банка «Открытие»
12:27 | 22.11.2019
В Перми 24 перекрестка оборудовано новыми светофорами
12:09 | 22.11.2019
Выходные в Перми будут относительно теплыми
12:07 | 22.11.2019
С балкона екатеринбургской высотки выпал мужчина
11:44 | 22.11.2019
Под Челябинском появился комфортный клубный поселок
11:42 | 22.11.2019
Посол Бразилии посетил производственные объекты «Уралкалия»
11:42 | 22.11.2019
В уральскую столицу прилетел генпрокурор РФ
11:23 | 22.11.2019
Подрядчика по строительству ЖК «Светлый» в Екатеринбурге оштрафовали за порчу лесного парка
10:58 | 22.11.2019
В Екатеринбурге оштрафовали коллектора, беспрестанно звонившего в государственную организацию
10:29 | 22.11.2019
Прокуратура Екатеринбурга выяснит, почему в некоторых домах нет тепла
09:58 | 22.11.2019
В свердловском поселке сгорела квартира в двухэтажке