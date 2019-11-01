Пермский край претендует на федеральную поддержку по достройке 39 проблемных домов

17:48 | 22.11.2019

Правительство Пермского края направило в государственный Фонд защиты прав обманутых дольщиков ходатайства на получение финансирования по достройке 39 проблемных домов. Застройщики этих объектов признаны банкротами. Ранее регион уже запрашивал федеральное софинансирование на помощь в достройке четырех домов и комплексов: Первый пермский микрорайон, ул. Толмачева, 15, ул. Челюскинцев, 23 и ул. Екатерининская, 175.



Фонд должен принять соответствующее решение по каждому дому. Край в свою очередь готов софинансировать утвержденные Фондом мероприятия. Ранее Минстрой разработал и утвердил дорожную карту по решению проблем долгостроев.



Губернатор Максим Решетников отметил, что регион очень рассчитывает на федеральную поддержку в решении этой проблемы.



Напомним, летом в федеральном законодательстве произошли изменения – теперь способ достройки проблемных домов определяет государственный Фонд защиты прав обманутых дольщиков. Средства на реализацию мер поддержки должны поступить из федерального и регионального бюджетов.



С обновлением законодательства изменилось понятие проблемного объекта. Теперь в реестр проблемных автоматически попадают все дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи. В связи с этим к официальному перечню проблемных домов добавляются все те, по которым нарушены сроки передачи объекта дольщикам более, чем на 6 месяцев. Так, учитывая изменения критериев проблемного дома, в едином реестре проблемных объектов сегодня зарегистрировано 55 домов.



В Пермском крае количество застройщиков проблемных объектов увеличилось с 11 до 32. Учитывая изменения критериев проблемного дома, сегодня в регионе 55 долгостроев.



Региональный механизм поддержки дольщиков в Пермском крае продолжает действовать, он созвучен федеральным мерам поддержки. Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию 9 проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей.

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