Жителям Прикамья представят новогодние туры по региону

17:42 | 22.11.2019

23 и 24 ноября в столице Прикамья состоится ярмарка новогодних туров. Мероприятие пройдет в Историческом парке «Россия - Моя история» (ул. Монастырская, 2) с 12.00 до 18.00.



В программе ярмарки запланировано общение с организаторами экскурсий, подбор новогодней программы с учетом предпочтений жителей. Кульминацией мероприятия станет розыгрыш призов от турфирм.



В рамках ярмарки также состоится презентация новогодних программ Исторического парка «Россия - моя история», экскурсии, рассказывающие об истории празднования Нового года в России в разные эпохи, и творческие мастер-классы.



Вход на мероприятие и экскурсии свободный, участие в мастер-классах – 100 руб.

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