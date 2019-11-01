Объявлена дата награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

16:45 | 22.11.2019

Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО, победителей в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» и призеров конкурса афиш фестиваля состоится 16 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде на сцене Нижегородского театра «Комедiя».



Каждый житель ПФО может проголосовать за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется ровно через неделю - 29 ноября в 13.00 и продлится до 13.00 30 ноября. Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило – проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля из своего региона. Напомним, Пермский край на фестивале представляют коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из поселка Яйва и студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка».



Имена победителей фестиваля станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции.



При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе будет учтено также и мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов будут суммированы с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50.



Учет экспертного мнения – это пожелание участников фестиваля «Театральное Приволжье», которое они высказали полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Комарову на молодежном форуме «iВолга».



Во время встречи с полпредом и разговоров у костра ребята, многие из которых сами принимают участие в фестивале, отметили, как важно для них мнение именитых актеров, режиссеров и сценаристов. Для молодых людей такой взгляд профессионалов на их работу – одна из самых высоких оценок, которой они смогут по праву гордиться.



Инициативу молодых актеров поддержало театральное сообщество округа. Подробный механизм определения победителей размещен на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф во вкладке «Голосование».

© «Вечерние ведомости»