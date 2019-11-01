Фильм про древности Пермского края показан на IV Международном кинофестивале SIFFA-2019

14:46 | 22.11.2019

Фильм режиссера Милы Кудряшовой «Древности Пермского края. Оханский слон» был показан на IV Международном кинофестивале SIFFA-2019, который проходил 16-20 ноября в Сочи.



Съемки фильма проходили летом 2017 года во время экспедиции Пермского краеведческого музея на местонахождение трогонтериевого слона в Оханском районе. Съемочная группа провела на раскопках две недели. Получившийся фильм повествует об удивительном научном открытии пермских палеонтологов, которое изменило жизнь нескольких близлежащих сел и даже краевой столицы.



Фильм «Древности Пермского края. Оханский слон» снят командой киностудии «Новый курс» с участием Пермского краеведческого музея, при поддержке министерства культуры Пермского края. Премьера фильма состоялась в Польше на конференции молодых палеонтологов весной 2018 года. Российская премьера прошла в рамках международного кинофестиваля «Флаэртиана» в сентябре 2018 году.



Пермский краеведческий музей ведет раскопки трогонтериевого слона в Оханском районе с 2013 года. Научный руководитель экспедиции – Мащенко Евгений Николаевич, кандидат биологических наук, палеонтолог, старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, специалист по изучению мамонтовой фауны. Раскопки проводятся в трудных условиях – на обрывистом берегу Камы, на значительном удалении от населенных пунктов. Находка оказалась уникальной в масштабах России, потому что впервые в одном местонахождении обнаружены фрагменты скелетов нескольких трогонтериевых слонов и еще пяти видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта.

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