В 2020 году в Прикамье ежемесячная денежная выплата за третьего ребенка составит 10703 рубля

12:44 | 22.11.2019

В 2020 году продолжатся ежемесячные выплаты в случае рождения в 2019-2020 годах третьего ребенка или последующих детей. Краевые власти внесли соответствующие изменения в Порядок и условия оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям. В 2020 году размер выплат увеличится и составит 10703 рубля (он равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в Пермском крае).



Отметим, бюджет Пермского края предусматривает более миллиарда рублей на поддержку семей, где появился первый, третий и последующие дети. В текущем году поддержку в связи с рождением ребенка получили 14059 семей (из них 10197 семей на первого малыша, 3862 многодетные семьи).



Как пояснили региональном минсоцразвития, изменениями предусмотрено право на получение ежемесячной денежной выплаты, начиная с месяца рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста. При этом каждый год родители для получения поддержки должны подавать новое заявление и документы, необходимые для назначения указанной выплаты. Прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты осуществляется Государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства заявителя. Адреса и контактные телефоны размещены на сайте министерства: http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/podvedomstvennye-organizatsii/tsentr-sotsialnykh-vyplat-i-kompensatsiy/.



Напомним, с января 2020 выплата при рождении первого ребенка продлена также до 3-летнего возраста ребенка и будет предоставляться семьям с доходом менее 2 величин прожиточного минимума (сейчас помощь получают семьи с доходом менее 1,5 величины прожиточного минимума).

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