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12:27 | 22.11.2019

В Перми 24 перекрестка оборудовано новыми светофорами

В этом году новые светофорные объекты появились в разных районах города, особое внимание уделено перекресткам около школ. Места установки новых светофоров определяются после анализа дорожной обстановки с учетом мнения жителей.

В Перми ведется работа по совершенствованию улично-дорожной инфраструктуры. В этом году в городе установлено 9 новых светофорных объектов, также 15 перекрестков вблизи образовательных учреждений оборудовано светофорами типа Т-7 (мигающий желтый сигнал), которые используются для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Такие появились, например, возле гимназии №31, школ №72, №146, №20, лицея №4 и других.

Новые светофоры установлены и уже начали свою работу на перекрестках улиц Мира и Кавалерийской, Мира и Заслонова, Якутской и Вольской, Луначарского и Матросова, Уинской и Шмидта, Белинского и Сергея Суханова, Полины Осипенко и Газеты «Звезда», а также на улице Гайвинской около остановки общественного транспорта «Камкабель». Новый светофорный объект появился рядом с домом по улице Чернышевского, 32 (ЖК «Арсенал»).

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, светофорные объекты подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением, это позволяет обеспечить мониторинг дорожной обстановки и управление режимами работы светофоров в реальном времени.

Кроме того, в рамках реконструкции улицы Революции появился светофорный объект на пересечении улиц Революции и Газеты «Звезда». Места установки новых светофоров определяют специалисты дирекции после анализа дорожной обстановки, учитываются и запросы жителей.

Кроме того, в Перми установлены новые светофорные объекты, оборудованные усовершенствованными табло вызова для пешеходов. Их особенность заключается в новом для города механизме вызова разрешающего сигнала – сенсорном.

Устройствами с сенсорными датчиками оснастили 6 городских светофоров на 3 пешеходных переходах: на улице Солдатова вблизи остановки общественного транспорта «Микрорайон Краснова», на улице Соликамской вблизи остановки «Камтекс» и на пересечении улиц Славянова и Смирнова.

Такие устройства с вызывной сенсорной фазой имеют эстетичный вид и отвечают современным требованиям безопасности. Антивандальный корпус выполнен из прочного материала со встроенным информационным табло, которое защищает высокопрочное стекло.

© «Вечерние ведомости»

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