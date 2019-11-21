Выходные в Перми будут относительно теплыми

12:09 | 22.11.2019

Сейчас в столице Прикамья -7 градусов, пасмурно. Сегодня, 22 ноября, днем в Перми будет около -6°C, возможен снег, ночью – до -10°C.



Завтра ожидается переменная облачность, снег, около -5°C. В воскресенье, 23 ноября, также возможны осадки, столбик термометра днем поднимется до -3°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет -5°C.

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