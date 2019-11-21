Посол Бразилии посетил производственные объекты «Уралкалия»

11:42 | 22.11.2019

21 ноября г-н Товар да Силва Нунес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации, в ходе своей поездки в Пермский край посетил производственные объекты ПАО «Уралкалий», одного из крупнейших мировых производителей калия.

В г. Березники г-н да Силва Нунес с сопровождающими спустился в калийную шахту рудоуправления БКПРУ-4, где на глубине более 400 метров ознакомился с ходом добычи калийной руды и работой горно-шахтного комплекса в составе горного комбайна «Урал-20Р», бункера-перегружателя и самоходного вагона.

В ходе последующей встречи с руководством компании г-н да Силва Нунес был проинформирован об основных технологиях обогащения калийного сырья, а также других бизнес-процессах «Уралкалия», производящего существенную долю мирового объема хлористого калия и контролирующего всю производственную цепочку, - от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям по всему миру.

- Бразилия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей калийных удобрений, в том числе и российского производства, - отметил посол. - Поэтому для меня было важно лично ознакомиться с методами и технологиями их добычи в регионе, занимающем второе место в мире по залежам калийно-магниевых солей.

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов прокомментировал:

- Бразильский рынок для нас ключевой с точки зрения объемов потребления и очень перспективный. В Бразилию, использующую передовые методики внесения удобрений, мы поставляем, в основном, гранулированный хлористый калий - продукт более высокой степени переработки, в результате которой процесс впитывания удобряющих питательных элементов в почву замедляется, что, в свою очередь, продлевает срок действия удобрений.

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