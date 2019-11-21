Максим Решетников и Валерий Сухих оценили работу краевых программ на местах

10:28 | 22.11.2019

Губернатор Пермского края Максимом Решетников побывал в Чайковском городском округе. В мероприятии принял участие председатель краевого парламента, депутат от округа №23 Валерий Сухих.

В рамках рабочего визита губернатор и спикер оценили эффективность федеральных и краевых программ на примере местной птицефабрики, поликлиники и школы.

На птицефабрике «Чайковская» делегации представили планы предприятия, производственные цеха, а также показали систему мониторинга качества продукции. Директор подчеркнул, что предприятие получает существенную поддержку от краевых властей в части предоставления субсидии на инвестиционные проекты. Например, в прошлом году на птицефабрике проведена модернизация корпуса по выращиванию ремонтного молодняка. Сумма затрат на проект по модернизации составила 37,5 млн руб. Птицефабрика получила субсидию в размере 50% от регионального Минсельхозпрода и компенсировала 18,7 млн руб.

Затем Максим Решетников и Валерий Сухих встретились с главным врачом Чайковской центральной городской больницы Александром Кожевниковым.Главврач представил поликлинику ЦБУ и отметил, что медучреждение является самодостаточным подразделением, так как имеет необходимое оборудование: «Здесь жители могут получить все виды услуг от доврачебных до гериатрии. Есть свой заборный пункт лаборатории, аппарат УЗИ, флюорограф, рентген, ЭКГ». В этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в поликлинику был закуплен последний недостающий рентген-аппарат. Во время встречи губернатор отметил важность использования цифровых технологий и в сельских территориях.

Также Максим Решетников и Валерий Сухих посетили Фокинскую среднюю школу. На сегодняшний день она самая крупная среди сельских школ: в ее состав входит 2 учебных корпуса в с. Фоки, структурное подразделение дошкольных групп в д. Чумна. С 1 января 2020 года планируется присоединить еще одно структурное подразделение – дошкольные группы в с. Фоки.

Губернатор подчеркнул, что школа является важным образовательным центром для территории, поэтому необходимо обеспечить соответствующую материально-техническую базу высокого качества. Депутат Валерий Сухих отметил, что данный вопрос находится на контроле и является одним из приоритетных как для него, так и для муниципальных властей.

«В 2016 году в школе был проведен капитальный ремонт спортивного зала за счет средств федерального (70%), краевого (21%) и местного бюджета (9%) на сумму около 2 млн рублей. В 2018 году открыт современный межшкольный стадион. Практика софинансирования не раз доказала свою эффективность в Пермском крае. Радует, что муниципалитеты всё более активны в привлечении федеральных и краевых средств. Важно продолжать эту практику и наращивать темпы, для этого необходима постоянная коммуникация и совместные усилия муниципалитетов, депутатов и представителей исполнительной власти», - отметил Валерий Сухих.

Во время рабочего визита делегация также побывала в Фокинском культурно-спортивном центре и ГК «Чайковский текстиль».

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