В Прикамье продолжат обучение фельдшеров и акушеров выявлению онкопатологий

18:39 | 21.11.2019

По поручению губернатора повышение квалификации для специалистов среднего звена Пермского края по раннему выявлению новообразований будет продолжено в 2020 году.



Сегодня, 21 ноября, в рамках рабочей поездки в Чайковский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с работой поликлиники с. Фоки Чайковской ЦГБ. Поликлиника, несмотря на удаленность от окружного центра, участвует во всех проектах, направленных на повышение доступности и качества медицинских услуг.



К поликлинике прикреплено более 15,5 тысячи жителей, из них 4 тысячи - дети. Жители уже успели оценить результаты этой работы – время ожидания приема терапевта и педиатра сократилось в шесть раз - до одного дня. В феврале этого года здесь открылся кабинет раннего выявления онкологических заболеваний. За это время было принято 615 пациентов, которые либо пришли сами, либо по направлению врача. Было выявлено 6 подозрений на онкологический процесс, из них два случая были подтверждены в краевом онкологическом диспансере.



В поликлинике реализуются принципы онконастороженности у всего медицинского персонала. Акушерка Марина Целищева рассказала, что прошла переподготовку по онкоскринингу в этом году. Полученные навыки позволяют быстро проверять пациентов и сразу же записывать их на допобследование к профильным специалистам, запись забронирована за поликлиникой на ближайшие дни. Губернатор Максим Решетников отметил, что регулярно получает положительные отзывы о проводимом переобучении и запрос на повторение курсов. Глава региона обозначил необходимость проведения обучения раз в год. «Мы подведем первые итоги обучения по количеству выявлений, увидим, насколько эффективно система работает, поймем, что еще нужно доработать в курсе, что дополнительно включить, и в следующем году повторим обучение. Это нужно делать регулярной практикой, и чтобы медперсонал обязательно ездил в краевой центр на обучение – там большее число симуляторов, обучение получается более эффективным», - обозначил губернатор.



Для мотивации онконастороженности врачей в медучреждении Чайковского ГО выстроена специальная система: за каждый выявленный случай онкозаболевания специалист, который направил пациента, получает стимулирующую выплату. Губернатор поручил краевому минздраву рассмотреть возможность применения этого принципа по всему краю.



В поликлинике жители села Фоки и соседних населенных пунктов могут пройти все необходимые исследования: здесь установлено современное цифровое оборудование. По словам главного врача Чайковской центральной городской больницы Александра Кожевникова, в этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в поликлинику был закуплен последний недостающий рентген-аппарат. На покупку было направлено 6,9 млн рублей.



Цифровые технологии позволяют направлять все данные исследований в общую базу, чтобы профильный врач мог дистанционно с ними ознакомиться, расшифровать, дать рекомендации или назначить лечение. «За 3 года доступность медицинской помощи повысилась и перечень специалистов расширился. Мы сделали на селе абсолютно самодостаточное подразделение. Здесь жители могут получить все виды услуг от доврачебных до гериатрии. Есть свой заборный пункт лаборатории, аппарат УЗИ, флюорограф, рентген, ЭКГ. Из поликлиники пациенты могут записаться практически к любому специалисту в Чайковском. При этом сельское подразделение лидирует по числу проведенных телеконсультаций – то есть мы не направляем пациентов в другие поликлиники без необходимости. Проводим онлайн-консультации как со специалистами краевого центра, так и с центральной больницей. Для нас это нормальная практика, которая существенно повышает удовлетворенность пациентов», - пояснил врач.



Губернатор отметил, что цифровые технологии могут избавить врачей от необходимости «физического» присутствия рядом с пациентом, они смогут расшифровывать результаты исследований дистанционно, а значит, это позволит частично решить вопрос с дефицитом узких специалистов в некоторых больницах края.



Также Максим Решетников пообщался с пациентами. Например, жительницу Чайковского Ольгу Петровну отправили в фокинскую поликлинику на УЗИ. «Записали очень быстро», - поделилась она. Ольга Петровна добиралась до поликлиники на общественном транспорте. Глава региона отметил, что в случае, если количество направлений из центральной больницы в сельские поликлиники большой, то можно рассмотреть вариант запуска специальных автобусов, чтобы можно было регулировать расписание его работы и гарантировать доставку пациентов.



В регионе продолжается работа по снижению смертности от онкологических заболеваний в рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года смертность от онкозаболеваний удалось снизить на 3,3%.

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