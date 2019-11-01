Птицефабрика в Прикамье намерена увеличить производство яиц до 300 миллионов штук в год

18:30 | 21.11.2019

21 ноября в рамках рабочей поездки в Чайковский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников посетил птицефабрику «Чайковская». Главе региона представили планы предприятия, производственные цеха, а также показали систему мониторинга качества продукции.



Сейчас птицефабрика «Чайковская» производит около 70 видов различной продукции из мяса птицы и 260 млн шт. яиц. Из них 42% яйца и 56% мяса остается в Пермском крае, остальное поставляется в Удмуртию, Башкирию, Свердловскую и Самарскую области, Крым и другие регионы России.



Предприятие намерено увеличить производительность как куриного мяса, так и яиц. «Всего в 2019-2020 гг. планируется инвестировать в развитие производства 118 млн руб. В декабре планируется сдача нового цеха, который повысит выход мяса на 7%. Также новый цех позволит улучшить условия труда», - обозначил директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Петр Бельков. Сейчас в рамках первого этапа строительства нового цеха уже возведен и функционирует склад-холодильник, который позволяет сокращать потери при заморозке и хранении мяса.



К 2025 году птицефабрика намерена провести модернизацию производства яиц. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект – 250 млн руб. В планах увеличить объем производства яиц до 300 миллионов штук в год.



Директор птицефабрики подчеркнул, что предприятие получает существенную поддержку от краевых властей в части предоставления субсидии на инвестиционные проекты. Например, в прошлом году на птицефабрике проведена модернизация корпуса по выращиванию ремонтного молодняка. Сумма затрат на проект по модернизации корпуса составила 37,5 млн руб. Птицефабрика получила субсидию в размере 50% от регионального минсельхозпрода и компенсировала 18,7 млн руб.



По итогам посещения птицефабрики губернатор Максим Решетников дал ряд поручений краевому министерству сельского хозяйства и продовольствия. В частности, внести изменения в порядок субсидирования культуртехнических работ. Глава региона отметил, что это даст возможность птицефабрике ввести в оборот и получить государственную поддержку по тем земельным участкам, которые находятся в аренде более пяти лет. Также Максим Решетников поручил уделить особое внимание подготовке оформления всех необходимых документов для ввода в эксплуатацию нового цеха.



Отметим, в текущем году на возмещение части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в бюджете края предусмотрено 856 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»