Пермь: новости дня
18:23 | 21.11.2019
В предстоящие выходные движение транспорта по улице Героев Хасана закрываться не будет
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства, движение на участке улицы Героев Хасана будет закрыто с 14:00 29 ноября до 06:00 2 декабря.
Необходимость перекрытия вызвана проведением работ на сетях канализации. Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
Как пояснили в городском департаменте транспорта, в связи с проведением работ на этом участке изменится движение некоторых автобусных маршрутов. Так, движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до остановочного пункта «улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64, корпус 1 по улице Героев Хасана.
Маршрут 4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «улица Нейвинская» для высадки пассажиров.
Напомним, что в ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет организовано 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Строительство этого участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Работы будут вестись поэтапно и полностью закончатся в 2021 году. Ограничения движения будут производиться до окончания реконструкции улицы.
© «Вечерние ведомости»
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