Ввод жилья в Пермском крае вырос на 30%

18:14 | 21.11.2019

Общая площадь ввода жилья в Пермском крае увеличилась на 30%. По данным Пермьстата, всего в январе-октябре в регионе было введено в эксплуатацию 790 тыс. кв. м. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года застройщики ввели 553 тыс. кв. м.



«Объем ввода многоквартирных домов также превысил показатель прошлого года. В этом году девелоперы возвели 284,6 тыс. кв. м. Это на 8% больше, чем за 10 месяцев 2018 года», - отметил первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин.



Индивидуальными застройщиками введено в действие 505,8 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что почти вдвое больше, чем в январе-октябре 2018 года.



Отметим, на 2019 год план ввода жилья в Пермском крае, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, составляет 1050 тыс. кв. м.

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