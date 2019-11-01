«Звезда-2005» приглашает на заключительный матч сезона

16:24 | 21.11.2019

В субботу, 23 ноября, пермская «Звезда-2005» в рамках заключительного тура чемпионата России примет красноярский «Енисей».



Матч состоится в манеже «Пермь Великая» по адресу: ул. Куйбышева, 126а. Стартовый свисток арбитра прозвучит ровно в 17:00.



Для всех болельщиков клуб подготовил фотозону, где можно будет сфотографироваться с кубком России-2019 и получить автографы игроков ЖФК «Звезда-2005».

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