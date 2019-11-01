Житель Прикамья лишился двухкомнатной квартиры за долги

16:18 | 21.11.2019

Житель Пермского края не раз оформлял кредитные договоры, но не торопился возвращать деньги. Ведомый азартом, прикамец оставил в залог банку свою двухкомнатную квартиру. После многочисленных просрочек ежемесячных платежей банк через суд добился обращения взыскания на залоговую недвижимость, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



На исполнении в отделе судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам в отношении должника было сразу три исполнительных производства о взыскании кредиторской задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество.



Квартиру описали и передали на торги, но продать ее не удалось, так что недвижимость предложили взыскателю в счет погашения долга. Сумма задолженности была меньше стоимости объекта, и банк перечислил остаток денег на депозитный счет отдела судебных приставов. Этих средств хватило на удовлетворение требований еще двух взыскателей.

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