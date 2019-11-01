Спортсмен из Прикамья одержал победу в спринтерской гонке в соревнованиях FIS

15:36 | 21.11.2019

В финском Рованиеми завершились предсезонные соревнования под эгидой FIS. Спортсмен из Прикамья Глеб Ретивых выиграл один из первых спринтов.



Лыжники состязались в спринте классическим стилем. Второе место завоевал россиянин Сергей Устюгов. Замкнул тройку лидеров итальянец Федерико Пеллегрино, который является одним из сильнейших спринтеров мира последних лет.



Глеб Рети́вых, уроженец г. Чайковский Пермского края, — российский лыжник, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в личном спринте. В составе сборной России выступает за Тюменскую область. Является чемпионом России в командном спринте свободным стилем, чемпионом мира среди юниоров, призером многих гонок международного и всероссийского значения, мастером спорта России международного класса по лыжным гонкам.



В любых соревнованиях под эгидой FIS могут принимать участия лыжники, имеющие свой FIS-код (или RUS-код), который систематизирует спортсменов. Участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой FIS вызвано необходимостью набора рейтинговых очков (FIS -пунктов), что дает им право участия в составе сборной команды России в этапах Кубка мира, чемпионате и первенствах мира.

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