Пермь: новости дня
15:33 | 21.11.2019
Более 800 коммерческих потребителей в Прикамье останутся без тепла и горячей воды из-за долгов
В первую очередь это коснется компаний, систематически нарушающих платежную дисциплину. Среди них ООО «Прогресс-строй» – 3,9 млн рублей долга, ООО «УК «Автоэкспресс» – 2,8 млн рублей, ООО «Бриг Девелопмент» – 2,7 млн рублей, ООО «Конкур-Пермь» – 1,7 млн рублей, ООО «Инвест Строй» – 1,6 млн рублей. Всего энергоресурс будет ограничен для порядка 800 потребителей-организаций.
Отключения являются крайней мерой, применяемой энергетиками к юридическим лицам-неплательщикам. Согласно Постановлению № 808 от 08.08.2012 г., в случае просрочки платежей за тепло в течение двух месяцев подача энергоресурса может быть приостановлена. Это касается не только фирм, располагающихся в отдельно стоящих зданиях, но и коммерческих структур, которые занимают встроенные помещения в жилых домах. Таким должникам будет ограничиваться подача горячей воды.
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует руководителям и владельцам бизнеса провести сверку платежей с ресурсоснабжающей организацией и в случае, если у компании есть долги, незамедлительно их погасить. «После отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения собственники бизнеса несут серьезные убытки, порой сопоставимые с затратами на оплату коммунального ресурса. Кроме того, после погашения долга для восстановления подачи тепла и горячей воды владельцам помещений придется компенсировать расходы за работы по отключению и повторное присоединение к сетям. Во избежание этих убытков необходимо погасить долг и своевременно оплачивать счета», — говорит Евсей Петров, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
© «Вечерние ведомости»
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