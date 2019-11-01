Пермь: новости дня
13:47 | 21.11.2019
В Перми пройдет торжественный финал конкурса «Первоклассник года-2019»
Конкурс проходил в 2 этапа. В ходе отборочного этапа ребята вместе с родителями подготовили видео-визитку на одну из тем: «Учимся вместе», «История о том, как мы готовились в первый класс», «От ползунков до портфеля». А также показывали творческие выступления, создавали собственный логотип конкурса. Логотип, придуманный одной из участниц, Марией Козловой, уже используется на рекламных баннерах конкурса. Отборочный этап состоялся 25 октября в школе «Город дорог», по его результатам во второй этап конкурса прошли 15 человек. Во втором этапе, который проходил 15 ноября, участники также исполняли творческие номера и демонстрировали театральные сценки о ценностях, традициях и обычаях своей семьи.
- В ходе конкурсных испытаний участники показали, какими дружными и сплоченными могут быть семьи, когда у них есть общее дело. Огромную подготовительную работу проделали все конкурсанты, они выступали и болели дружно и зажигательно. Мы увидели, какие традиции есть в семьях школьников, сколько там тепла и любви. Конкурс просто отличный, - поделилась своими впечатлениями член жюри конкурса, директор пермского «Дома учителя» Ольга Клепцина.
Также в официальной группе центра детского творчества «Сигнал» (https://vk.com/signal_perm) проходило открытое голосование на приз зрительских симпатий. Победитель в этой номинации уже известен – им стал Лев Оринин, первоклассник лицея №4.
Напомним, в этом году конкурс «Первоклассник года» проводится во второй раз. Его организатором выступает центр детского творчества «Сигнал» при поддержке департамента образования администрации Перми. Целью конкурса является создание творческого пространства для проявления семейных талантов и творческих способностей каждого участника.
© «Вечерние ведомости»
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