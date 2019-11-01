Услуги такси в Прикамье станут более безопасными для жителей

13:39 | 21.11.2019

В Москве в рамках международного форума «Транспортная неделя» состоялось подписание соглашений об информационном взаимодействии между министерством транспорта Пермского края и агрегаторами такси «Яндекс», Везет», «СитиМобил».



Согласно документу, информационные сервисы еженедельно будут проверять наличие разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, которым сервис передает заказы. В случае отсутствия разрешения на работу доступ к информационному сервису такого водителя прекращается.



В свою очередь министерство транспорта будет ускорять выдачу разрешений на работу такси при условии полного перечня требуемых документов.



Сейчас в Пермском крае услуги такси оказывает порядка 5-6 тысяч машин, в том числе и те такси, разрешение на работу которым выдавались в соседних регионах. На территории Пермского края официальное разрешение на работу выдано 2000 такси. Для легализации рынка перевозок была организована системная работа: сейчас информационные сервисы будут передавать заказы только официально оформленным водителям такси. Нелегальные перевозчики доступ к серверу агрегаторов потеряют.



Как отметил заместитель директора «Яндекс-Такси» Евгений Хохлунов, подписание для агрегаторов имеет высокое значение. «Для нас это очень важное подписание. Уже в нескольких регионах страны у нас реализована система автоматической проверки разрешений. Прикамье - в числе регионов, где местные власти совместно с информационным сервисом хотят добиться законности на рынке такси».



По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, соглашение — это очередной шаг, позволяющий сделать рынок такси в Пермском крае более цивилизованным и повысить безопасность перевозки: «Цель подписания соглашения - вывести из тени таксистов, которые работают нелегально, и мотивировать их на получение официального разрешения. Официальные перевозчики на рынке такси - это гарантия качества предоставляемой услуги, безопасности пассажира, выполнения финансовых обязательств владельцами такси».



Соглашение действует в течение одного года и в дальнейшем автоматически продлевается.

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