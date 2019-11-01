С 9 декабря жители Прикамья смогут ездить до Екатеринбурга на «Ласточке»

13:34 | 21.11.2019

В Прикамье открыт новый маршрут движения поездов «Ласточка» в направлении «Пермь - Екатеринбург». Электропоезд начнет курсировать с 9 декабря 2019 года и будет проходить через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск. Ориентировочная стоимость билета составит 1051,1 руб.



Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что «Ласточки» в Прикамье пользуются большим спросом у жителей. «Когда на направлении появляется «Ласточка», мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это – удобно. Мы и дальше будем с коллегами из РЖД расширять эту практику. Край заинтересован в том, чтобы «Ласточки» выходили на новые маршруты», - подчеркнул Максим Решетников.



Как сообщают в министерстве транспорта Пермского края, электропоезд «Ласточка» будет отправляться из Перми в 6-27 и прибывать в Екатеринбург в 11-43. Время в пути составит 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» выйдет в 17-16. Прибытие поезда в Пермь в 22-52. Время в пути 5 часов 26 минут. Состав класса – «Стандарт».



Отметим, Пермский край совместно с ОАО «Российские железные дороги» рассматривают возможность запустить в Пермском крае маршруты следования скоростных электропоездов «Ласточка» еще по двум направлениям: «Пермь – Краснокамск – Пермь» и «Пермь – Чусовой – Пермь». Сейчас министерство транспорта Пермского края совместно с ОАО «РЖД» обсуждают основные параметры нового проекта.



Напомним, электропоезда «Ласточка» появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года. Два состава по пять вагонов курсируют в двух направлениях – из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы. Пассажиропоток на данных направлениях увеличился на 30%.



«Ласточка» – подвижной состав нового поколения. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

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