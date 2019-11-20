В Пермском крае появится рабочая группа по защите прав дольщиков

12:28 | 21.11.2019

В Пермском крае продолжается совершенствование механизмов работы в сфере защиты прав дольщиков и расселения аварийного жилья. В регионе появится рабочая группа по защите прав дольщиков, которая примет участие в развитии законодательства о долевом строительстве, восстановлении нарушенных прав участников строительства, а также расселении аварийного жилищного фонда. Проект документа был рассмотрен в среду, 20 ноября, на заседании краевого правительства.



Как пояснили в краевом минстрое, рабочая группа будет координировать совместную деятельность органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края в жилищной политике.



Напомним, президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ принять дополнительные меры для оказания помощи обманутым дольщикам.



Летом в федеральном законодательстве произошли изменения – теперь достройкой проблемных объектов будет заниматься государственный Фонд защиты дольщиков. Средства на строительство должны поступить из федерального и регионального бюджетов. По каждому объекту Фонд должен принять решение о способе достройки: компенсационные выплаты или достройка за счет средств фонда. В то же время в Пермском крае продолжают действовать региональные меры поддержки дольщиков. Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию 9 проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей.



Процесс расселения аварийных домов в Пермском крае тоже совершенствуется – увеличиваются темпы ликвидации непригодного жилищного фонда. До 2021 года в регионе ликвидируют более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек. 7 тыс. человек расселят в рамках национального проекта, еще 5 тыс. человек – в ходе реализации региональной адресной программы.

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