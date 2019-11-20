Пермь: новости дня
12:03 | 21.11.2019
«ЕЭС-Гарант» расширяет географию присутствия
Мероприятия, реализованные на котельных, снизят издержки эксплуатанта за счет автоматической регулировки режимов работы основного оборудования, а также повысят надежность котельных благодаря обеспечению своевременного реагирования на потенциальные внештатные ситуации. Системы диспетчеризации, установленные в рамках контракта, уже положительно зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в ряде регионов нашей страны.
Все эти меры значительно улучшат качество услуг теплоснабжения для жителей Заводоуковска уже в текущем отопительном сезоне.
Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» уже имеет опыт по энергоаудиту и модернизации теплоисточников муниципалитетов. В 2017 году специалисты компании провели работы на двух водогрейных котлах котельной поселка Всеволодо-Вильва Пермского края, а также заменили участок тепломагистрали длиной 332 метра диаметром 300 мм. Это позволило обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды жителям.
© «Вечерние ведомости»
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