«ЕЭС-Гарант» расширяет географию присутствия

12:03 | 21.11.2019

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» провел монтаж систем диспетчеризации на 7 котельных города Заводоуковск Тюменской области. Все работы выполнены в рамках подрядного договора с АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания».



Мероприятия, реализованные на котельных, снизят издержки эксплуатанта за счет автоматической регулировки режимов работы основного оборудования, а также повысят надежность котельных благодаря обеспечению своевременного реагирования на потенциальные внештатные ситуации. Системы диспетчеризации, установленные в рамках контракта, уже положительно зарекомендовали себя в ходе эксплуатации в ряде регионов нашей страны.



Все эти меры значительно улучшат качество услуг теплоснабжения для жителей Заводоуковска уже в текущем отопительном сезоне.



Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» уже имеет опыт по энергоаудиту и модернизации теплоисточников муниципалитетов. В 2017 году специалисты компании провели работы на двух водогрейных котлах котельной поселка Всеволодо-Вильва Пермского края, а также заменили участок тепломагистрали длиной 332 метра диаметром 300 мм. Это позволило обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды жителям.

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