Пермь: новости дня
10:27 | 21.11.2019
Энергетики «Т Плюс» напоминают о необходимости соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов
С началом отопительного сезона 2019-2020 годов в Пермском филиале «Т Плюс» обращают внимание жителей на необходимость соблюдать осторожность при нахождении вблизи объектов ЖКХ. Так, следует избегать парковки автомобилей на люках тепловых камер и возле прохождения теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать при проведении ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта вместе с автомобилем и водителем.
Энергетики напоминают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городских зонах, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов и автомобильных дорог. В отопительном сезоне температура теплоносителя в трубах может достигать 100 градусов. Поэтому при нахождении вблизи коммунальных объектов нужно быть внимательными.
Горожанам нужно стараться избегать наступать на крышки люков, а также ни в коем случае не открывать люки и не залезать внутрь. Соблюдая простые правила, вы сможете избежать опасности нанести вред своему здоровью или получить смертельную травму. Родителям стоит еще раз объяснить все эти правила детям, так как именно юные пермяки зачастую игнорируют важные требования.
Тема безопасности тепла актуальна не только во время летних ремонтов, но и в период осенне-зимнего максимума нагрузок, считает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») Максим Рябенко: «Пренебрежение техникой безопасности – залезание на тепловые магистрали, несанкционированное проникновение в тепловые камеры – может окончится плачевно. Поэтому еще раз напоминаем горожанам – будьте внимательны, берегите свою жизнь и здоровье!».
При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия необходимо сообщить о случившемся в аварийно-диспетчерские службы по месту жительства. В Перми это можно сделать по номеру центральной диспетчерской службы ООО «ПСК»: 8 (342) 243-72-99.
© «Вечерние ведомости»
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