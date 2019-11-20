Пермь: новости дня
19:02 | 20.11.2019
Пермский край и Бразилия намерены расширить сотрудничество по экспорту образования и машиностроению
Как отметил губернатор Максим Решетников, Бразилия является лидером по объему товарооборота с Пермским краем. Общий объем экспорта Прикамья в эту страну за период с января по сентябрь 2019 года составил 668,03 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 23%. По словам губернатора, сейчас весь объем экспорта региона (99,8%) приходится на долю несырьевого неэнергетического сектора – это в первую очередь удобрения, газетная бумага, продукция химической промышленности, органической химии. Губернатор обозначил, что Прикамье готово развивать и другие направления экспорта. «Пермский край - это не только калийные удобрения и нефтепереработка, но и машиностроение, у нас сильны IT-кластер, образование - у нас очень большой потенциал взаимодействия. С учетом больших расстояний и заинтересованности Бразилии мы готовы обсуждать локализацию там производства пермских разработок, - подчеркнул Максим Решетников. - В качестве первого шага можно обсудить проекты в сфере образования. Наши вузы, например, медуниверситет, активно привлекают иностранных студентов, а выпускники пермского политеха по направлениям робототехники, химия и нефтехимия, IT работают по всему миру».
Посол Бразилии г-н Товар да Силва Нунес подтвердил интерес его страны к рынку калийных удобрений и заявил, что в Прикамье есть большое поле для взаимодействия по машиностроению, робототехнике, образованию, а также можно развивать туризм. Помимо этого, Бразилия заинтересовалась инфраструктурными проектами, которые планируется реализовать в регионе. «Это здорово, что делегации вашего региона участвуют в международных форумах и выставках – так мы можем следить за новинками ваших компаний и достижениями пермских предприятий в интересных для нас отраслях», - подчеркнул Товар да Силва Нунес.
В Прикамье производится 20% от мирового объема калийных удобрений, и бразильский рынок, на который пермские калийщики поставляют свою продукцию, является стратегически важным для региона. Только за прошлый год компания «Уралкалий» поставила в Бразилию свыше 2 млн тонн калийных удобрений, что составило 23% от общего импорта калия Бразилией в 2018 году – 10,5 млн тонн.
Объем экспорта из Пермского края за январь-август 2019 года составил 3,49 млрд долларов (на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года). По итогам 2018 года Пермский край вошел в топ-15 регионов страны по объему экспорта. Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт страны должен увеличиться в 2 раза.
© «Вечерние ведомости»
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