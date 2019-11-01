В Перми на 4 земельных участках установили специальную зону образовательных учреждений

18:00 | 20.11.2019

Депутаты Пермской городской Думы утвердили изменение городских Правил землепользования и застройки в части установления специальной зоны для нескольких земельных участков, на которых находятся или планируются к возведению учреждения образования.



Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, на рассмотрение депутатов было вынесено 2 проекта. Первый предусматривает установление зоны ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений на участках по улице Екатерининской, 109 и улице Попова, 48. Оба участка примыкают к границам территории общеобразовательной школы №7 с углубленным изучением английского языка и в дальнейшем будут использованы для нужд школы. Инициатором смены зонирования выступил городской департамент образования.



Второй проект также предусматривает установление данной зоны для 2 участков микрорайона Ива-1, расположенных в квартале улиц Топазной, Сапфирной и Еланской. Общая площадь территории оставляет 55 905 кв. м. На этих земельных участках предполагается строительство школы и детского сада. Проект подготовлен на основании заявления ООО «Ива-Девелопмент», которое осуществляет застройку микрорайона Ива-1 и будет возводить социальные объекты.



– Специальное зонирование позволит сохранить земельные участки, необходимые для строительства новых учреждений образования или развития уже имеющихся школ и детских садов. Установленные ограничения и утвержденные проекты планировок позволяют нам быть уверенными, что эти городские земли будут использованы по прямому назначению и на них появятся нужные городу социальные объекты, – прокомментировала заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова.

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