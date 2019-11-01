В 2020 году дистанционный мониторинг артериального давления заработает во всех больницах Прикамья

17:48 | 20.11.2019

На базе городской поликлиники №7 (Пермь) уже больше года реализуется пилотный проект дистанционного мониторинга артериального давления. Проект дистанционного мониторинга позволяет пациентам с хронической гипертензией наблюдаться дистанционно. Сейчас в проекте принимают участие около 100 человек. В 2020 году проект будет тиражирован на все больницы. Об этом сообщил ответственный за цифровизацию отрасли здравоохранения Пермского края Артем Логинов в рамках панельной дискуссии «ИТ тренды современного здравоохранения».



За 8 месяцев никто из пациентов не вызывал скорую помощь, сообщает директор ГКУЗ ПК «МИАЦ» Юлия Сагындыкова. «Пациент каждый день измеряет артериальное давление и пульс, а информацию вносит в приложение «Кврачу». Автоматически она появляется в электронной карте пациента. Если врач видит повышение артериального давления, то он связывается с пациентом и дает рекомендацию», - говорит Юлия Сагындыкова.



«Искусственный интеллект нужен главным образом для того, чтобы структурировать абсолютно все данные, которые имеются в больницах - этим мы и будем заниматься в ближайший год. Проект дистанционного мониторинга артериального давления отлично показал себя, и с 1 января планируем его расширять по всем больницам Пермского края. Кроме того, сейчас продумывается вариант, чтобы единая электронная запись была и у платных врачей», – подчеркнул Артем Логинов.



Эксперты также отметили, что за 9 месяцев 2019 года по сравнению с предыдущим периодом заполняемость электронных медицинских карт увеличилась на 49,6%, и в 9 раз увеличилось количество листов нетрудоспособности в электронном виде. Также за этот период на 21,9% увеличилось количество проведенных телемедицинских консультаций. Количество записанных на сайте k-vrachu.ru (с учетом мобильного приложения) за 9 месяцев 2019 года в Пермском крае увеличилось на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.



В министерстве информационного развития и связи Пермского края отметили, что цифровизация здравоохранения входит в число приоритетных направлений развития цифровой экономики Пермского края. В регионе идет планомерное обеспечение объектов здравоохранения доступом к высокоскоростному интернету. С 2019 по 2021 год в Прикамье в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к высокосортному интернету подключат 187 ФАПов. Кроме того, к концу 2019 года порядка 500 ФАПов в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества» будут оборудованы бесплатным Wi-Fi. Это даст возможность врачам оформлять медицинскую документацию в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи. В ФАПах проводятся телемедицинские консультации в рамках проекта «Smart-ФАП».

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