Пермяки сделали кормушки для птиц и установили их во всех районах города

15:35 | 20.11.2019

Завершилась открытая городская экологическая акция «Кафе для синички и ее друзей». В ней приняли участие более 500 жителей города, в том числе воспитанников детских садов и школ.



Акция проводилась по инициативе центра дополнительного образования «Луч». Участники изготавливали кормушки из различных материалов, например, из фанеры, досок, упаковок из-под разных товаров. Впоследствии кормушки установили в городских парках и скверах, на территориях детских садов и школ практически в каждом районе города. Кроме того, участниками акции стали жители и других городов Пермского края.



Как рассказали в Пермском городском лесничестве, в Перми остается зимовать около 70 видов птиц. Они нуждаются в подкормке с наступлением холодов и до ранней весны, до таяния снега. Для подкормки птиц подойдут плоды рябины, боярышника, семена клена, арбуза, сосны и ели, несоленое сало, овес, просо, пшеница, семена льна, нежареные и несоленые семена подсолнечника. Категорически противопоказано пернатым все жареное и соленое, черный хлеб, пшено, испорченные продукты.

© «Вечерние ведомости»