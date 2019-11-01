Пермские депутаты поддержали ряд добровольных расходных обязательств

12:13 | 20.11.2019

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты продлили ряд важных социальных обязательств. В частности, поддержка семей с тремя и более детьми продлена до 2022 года. Напомним, что семье выделяется 1 млн рублей, расходы на это заложены в бюджет.

«Я стоял у истоков, когда мы впервые ввели эту норму. В последнее время рождаемость увеличилась, и мы решили унифицировать эту поддержку. Поднять троих детей одновременно сложно, практику мы наработали и в следующем году продолжим оказывать поддержку семьям», – прокомментировал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.



Депутаты также поддержали уменьшение размера платы за подключение к системе газоснабжения в территориях индивидуальной жилой застройки для малоимущих, инвалидов 1-й и 2-й групп, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Компенсация составит порядка 80 тысяч рублей.



Депутат Илья Лисняк отметил, что данная мера позволит значительно снизить расходы на содержание жилого дома и домашнего хозяйства.

© «Вечерние ведомости»