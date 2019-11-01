Пермь: новости дня
12:11 | 20.11.2019
Порядок заключения соглашения между застройщиком и Пермью принят в первом чтении
«В августе этого года Думой были внесены существенные изменения по плотности застройки в тех или иных территориях. В частности, установлены предельные параметры по высоте и плотности застройки в зависимости от вида функциональных зон. Это соответствует Генеральному плану, а также поспособствует развитию центральной части города, а периферия будет застраиваться в минимальном объеме, – отметил депутат Михаил Бесфамильный. – Регулирование не позволяло создавать социальную, транспортную и другую инфраструктуру в тот момент, когда строятся те или иные объекты. Получается, что объект построен, но городские власти не успевают подвести туда транспортное сообщение, построить различного рода социальные учреждения. Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы отрегулировать этот процесс. К тому же, если застройщик готов профинансировать строительство социальных объектов, то ему будет дана возможность изменить плотность застройки. Отношение к данному проекту неоднозначное, но он будет проработан рабочей группой с учетом мнений всех сторон».
© «Вечерние ведомости»
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