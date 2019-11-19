Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:02 | 20.11.2019

На пленарном заседании пермские депутаты оценили итоги благоустройства территорий частной застройки

По данным администрации города, мероприятия по благоустройству микрорайонов индивидуальной жилой застройки выполнены во всех районах города Перми. Финансирование между районами в рамках целевой программы развития жилищно-коммунального хозяйства было произведено из расчета количества проживающих в районах индивидуальной жилой застройки. В связи с этим максимальное количество объектов выполнено в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.

«Как узнать, сколько средств будет потрачено на определенный район в следующие годы? Остаются те же принципы распределения средств?» - поинтересовался депутат Владимир Молоковских.

«Да, подушевое распределение остается. К январю 2020 года мы будем четко понимать, какая сумма будет выделена каждому району», - ответил Игорь Субботин.

Депутат Наталья Рослякова внесла предложение выделить муниципальную землю под строительство детских площадок и спортивных сооружений.

«В 2019 мы впервые зашли с комплексом мероприятий на территорию индивидуальной жилой застройки и начали поэтапное благоустройство. В рамках проекта мы решаем вопросы, связанные с коммунальной инфраструктурой и благоустройством дорог и тротуаров. На 2019 год было выделено 50 млн рублей, около 90% средств были потрачены на ремонт тротуаров и дорог, часть направлена на разработку проектных решений. В последующие годы на благоустройство частных территорий будет выделяться порядка 100 млн рублей ежегодно», - прокомментировал Олег Бурдин.

«Инициатором программы выступала партия «Единая Россия», коллеги по депутатскому корпусу выдвинули предложение, глава города его поддержал. Программа удалась, жители микрорайонов высоко оценили работу», - подвел итог председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:11 | 20.11.2019
Порядок заключения соглашения между застройщиком и Пермью принят в первом чтении

12:09 | 20.11.2019
На покупку автобусов в Екатеринбурге потратят 344 миллиона рублей

12:02 | 20.11.2019
На пленарном заседании пермские депутаты оценили итоги благоустройства территорий частной застройки

11:57 | 20.11.2019
На пленарном заседании Пермской Думы рассмотрели результаты содержания и ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий

11:50 | 20.11.2019
Депутаты критически оценили содержание улиц, дворов и тротуаров Перми в дни ноябрьского гололеда

11:42 | 20.11.2019
Екатеринбургского педагога признали лучшим среди учителей России и стран СНГ

11:24 | 20.11.2019
Более 20 миллионов рублей выделят на установку разделительных барьеров под Екатеринбургом

10:51 | 20.11.2019
Директор предприятия в Нижнем Тагиле полгода не выплачивал уволенным сотрудникам зарплату

10:27 | 20.11.2019
В Нижнем Тагиле начнётся строительство ледового городка

09:58 | 20.11.2019
В Екатеринбурге прокуратура обязала отреставрировать старинный особняк Федорова

09:30 | 20.11.2019
Уральский «Автомобилист» в овертайме проиграл «Барысу» 3:2

09:07 | 20.11.2019
В Екатеринбурге разыскивают молодую маму, которая пропала по дороге домой

19.11.2019

20:10 | 19.11.2019
В Екатеринбурге стартовал фестиваль культуры «Русские сезоны»

19:52 | 19.11.2019
В Свердловской области от гриппа привились 40% жителей

19:31 | 19.11.2019
Екатеринбургская мэрия проиграла суд за земли для «Бажовской»

19:06 | 19.11.2019
На парковке ТЦ «Гермес Плаза» в Екатеринбурге горела иномарка

18:43 | 19.11.2019
Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Прикамье, обеспечены жильем

18:37 | 19.11.2019
Федеральная поддержка позволит пермскому производителю занять 10% российского рынка

18:30 | 19.11.2019
В Перми Михаилу Котюкову представили проект студенческого городка

18:29 | 19.11.2019
Власти Екатеринбурга расторгли контракт с перевозчиком, обслуживающим автобус №53

18:26 | 19.11.2019
Сериал, снятый в Прикамье, рассчитывает на рибейт

18:19 | 19.11.2019
Михаилу Котюкову презентовали систему подготовки ИТ-кадров Пермского края

18:04 | 19.11.2019
В Свердловской области избран новый зампред Законодательного Собрания

17:34 | 19.11.2019
В Свердловской области росгвардеец обнаружил пропавшего ребенка

17:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге пьяный житель избил щенка

16:55 | 19.11.2019
В Екатеринбурге из-за неверного диагноза врачей скончалась женщина

16:27 | 19.11.2019
В Екатеринбурге озвучили дату прощания с уральским писателем Игорем Сахновским

16:19 | 19.11.2019
Федеральным экспертам представили примеры внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение Прикамья

16:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге сбили девочку-подростка

16:06 | 19.11.2019
Житель Свердловской области отсудил 125 тысяч за дефектное моноколесо

15:44 | 19.11.2019
Пермский край выполнил план нацпроекта по расселению аварийного жилья на 2019 год

15:43 | 19.11.2019
В Перми открываются универсальные ярмарки

15:39 | 19.11.2019
Бывший начальник участка наземной охраны лесов в Туринске предстанет перед судом за взятку в 300 тысяч рублей

15:25 | 19.11.2019
Свердловчанин обманул партнеров на 115 миллионов рублей и скрылся

14:56 | 19.11.2019
Уральский «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом»

14:30 | 19.11.2019
В ближайшее время в Екатеринбурге откроется каток «Юность»





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 