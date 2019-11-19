На пленарном заседании пермские депутаты оценили итоги благоустройства территорий частной застройки

12:02 | 20.11.2019

По данным администрации города, мероприятия по благоустройству микрорайонов индивидуальной жилой застройки выполнены во всех районах города Перми. Финансирование между районами в рамках целевой программы развития жилищно-коммунального хозяйства было произведено из расчета количества проживающих в районах индивидуальной жилой застройки. В связи с этим максимальное количество объектов выполнено в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.



«Как узнать, сколько средств будет потрачено на определенный район в следующие годы? Остаются те же принципы распределения средств?» - поинтересовался депутат Владимир Молоковских.



«Да, подушевое распределение остается. К январю 2020 года мы будем четко понимать, какая сумма будет выделена каждому району», - ответил Игорь Субботин.



Депутат Наталья Рослякова внесла предложение выделить муниципальную землю под строительство детских площадок и спортивных сооружений.



«В 2019 мы впервые зашли с комплексом мероприятий на территорию индивидуальной жилой застройки и начали поэтапное благоустройство. В рамках проекта мы решаем вопросы, связанные с коммунальной инфраструктурой и благоустройством дорог и тротуаров. На 2019 год было выделено 50 млн рублей, около 90% средств были потрачены на ремонт тротуаров и дорог, часть направлена на разработку проектных решений. В последующие годы на благоустройство частных территорий будет выделяться порядка 100 млн рублей ежегодно», - прокомментировал Олег Бурдин.



«Инициатором программы выступала партия «Единая Россия», коллеги по депутатскому корпусу выдвинули предложение, глава города его поддержал. Программа удалась, жители микрорайонов высоко оценили работу», - подвел итог председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

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