На пленарном заседании Пермской Думы рассмотрели результаты содержания и ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий

11:57 | 20.11.2019

В рамках Часа депутата заместитель главы администрации города Перми – начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми Анатолий Дашкевич и заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин отчитались о содержании и ремонте улично-дорожной сети и дворовых территорий в 2019 году.



Анатолий Дашкевич отметил, что содержание улиц и автомобильных дорог осуществляется в рамках муниципальных контрактов, с 2016 по первую половину 2019 года было задействовано 10 подрядчиков, с середины 2019 по 2024 год - 11 подрядных организаций. Новые контракты обязывают подрядчиков использовать современные противогололедные материалы, содержать парковочные карманы, расположенные вдоль платных парковок, а также установить на рабочей технике функционирующую спутниковую навигацию.



На содержании у подрядных организаций находится более 19 млн кв. м дорожной сети города Перми, 12,5 млн кв. м проезжей части и 2,1 млн кв. м тротуаров. Общее количество техники в зимний период составляет 356 единиц, вся она находится в исправном состоянии. Скоро парк пополнится еще 68 единицами малогабаритной техники.



В 2019 году выполнен ремонт более 1 млн кв. м улично-дорожной сети. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 30 объектов, среди которых улицы Локомотивная, Малкова, Энгельса, Встречная, Оверятская, Адмирала Ушакова, Луначарского. Не все подрядные организации выполнили свои обязательства в срок, в соответствии с новыми контрактами их ждут серьезные штрафные санкции.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов попросил оценить, насколько новые требования поменяли отношение подрядчиков к выполнению обязательств. По словам Анатолия Дашкевича, работы ведутся в соответствии с планом и с соблюдением нормативов. Депутат Олег Афлатонов интересовался, входит ли обслуживание и содержание ливневой канализации в новые контакты. Анатолий Дашкевич ответил, что оно предусмотрено во всех проектах реконструкции автомобильных дорог, однако обслуживают внутреннее строение колодцев профильные организации. Депутат Сергей Ильин хотел узнать, как будет решаться проблема содержания парковочных карманов зимой, в частности, каковы будут меры к автомобилистам, не освободившим парковочное место. Анатолий Дашкевич пояснил, что механизм давно отработан: если автомобиль во время уборки снега мешает уборке – машину эвакуируют. Депутат Надежда Агишева спросила, когда будут использоваться современные противогололедные материалы. По данным администрации, они применяются, но, к сожалению, из-за нестабильного климата реагенты могут не сработать, и над этой проблемой ведется работа. Депутат Илья Лисняк интересовался, изучается ли опыт других городов и почему до подрядчиков не доносится информация по реагентам. Анатолий Дашкевич пояснил, что в регионах совершенно разные условия и одна и та же технология может не сработать из-за малейших отличий, например, во влажности. Депутат Вероника Куликова спросила, когда в порядок будут приведены остановочные пункты. По информации благоустроителей, работы будут вестись в графике.



Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин рассказал, что в октябре 2019 года завершены работы по благоустройству 112 придомовых территорий, прилегающих к 224 многоквартирным домам. Отремонтировано 183 дворовых проезда, обеспечено освещение 27 многоквартирных домов, оборудовано 44 автомобильные парковки, к 160 домам благоустроены тротуары, организованы 4 спортивные детские площадки, проведены работы по озеленению и кронированию, обустроены пандусы для маломобильных групп населения.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин: «Дорожный сезон был организован администрацией должным образом, очередной миллион квадратных метров дорог построен. Да, не везде без замечаний, но администрация справилась. Однако построить дорогу – это полдела, важно, чтобы она функционировала и качественно содержалась. Изменения погодных условий показали, что требуется серьезная доводка механизма обработки дорожного полотна, чтобы создать правильные и комфортные условия для передвижения горожан. Депутаты продолжат контролировать работы в своих округах».



«Несколько лет назад ситуация с дорогами и тротуарами была печальная, сейчас мы видим значительные улучшения. Да, есть проблемы, но эти проблемы можно решить», – отметил депутат Владимир Плотников.



«Город Пермь – это активное пространство, и власти нужно осознать масштаб ответственности, искать эффективные способы решения проблем города. Все средства имеются в избытке, нужно только организовать этот процесс», – подчеркнул депутат Владимир Молоковских.

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