18:43 | 19.11.2019

В понедельник, 18 ноября, на заседании оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова обсудили вопрос о реализации комплекса мер по улучшению социального положения ветеранов Великой Отечественной войны.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, сегодня в регионе проживает почти 20 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них 801 инвалид и участник ВОВ, 156 жителей блокадного Ленинграда, 293 несовершеннолетних узника фашизма и 14 тысяч тружеников тыла, а также почти 4,5 тысячи членов семей погибших и умерших ветеранов - это все, кто нуждается в особом внимании, в особой заботе. «Наша задача здесь всех обходить ногами: за каждым ветераном уже закреплен свой социальный участковый, и надо добиваться максимальной эффективности их работы, - обозначил Максим Решетников. - Ветераны и труженики тыла, конечно, получают ежемесячно различные социальные льготы, но не в этом самая большая ценность. Ценность во внимании, в постоянном взаимодействии, в решении бытовых вопросов». При этом о необходимости поддержки ветеранов, тружеников тыла, в том числе по проведению ремонтов, должны сообщать именно социальные участковые, которые общаются с жителями и знают их потребности и возможности.



По словам заместителя министра социального развития Прикамья Марины Визе, в Пермском крае выполняются обязательства по обеспечению жильем вне очереди всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Сегодня все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Прикамье, обеспечены жильем. В текущем году жилищные сертификаты получили два участника ВОВ, а также 19 вдов ветеранов.



«До конца года в край поступит дополнительно 11 млн рублей из федерального бюджета. Они будут направлены на исполнение обязательств по жилищным условиям в отношении инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Для этого мы уже проанализировали условия проживания всех ветеранов, - пояснила Марина Визе. - За краевые средства уже отремонтировали 54 жилых помещения. Важно отметить, что наиболее востребованы ремонтные работы в сельской местности, так как деревянные дома требуют регулярного поддержания их нормативного состояния».



Всем ветеранам обеспечивается предоставление мер социальной поддержки. Дополнительно, в этом году, в связи с переходом на цифровое телевещание, помогли в приобретении и настройке цифрового оборудования для 1489 ветеранов, для 3 ветеранов по краевой льготе газифицировали жилые дома. Начинается адресная работа по установке пожарных извещателей в домах ветеранов и тружеников тыла.



Также ветеранам оказывается необходимая медицинская помощь, доставка к местам прохождения лечения и обследования, обеспечение техническими средствами реабилитации. Сегодня почти 4 тысячи ветеранов и тружеников тыла находятся под постоянным диспансерным наблюдением медиков. Для всех ветеранов организована доставка в поликлиники, а в случаях, когда у ветеранов нет физической возможности приехать, осмотры проводятся на дому. Для поддержания здоровья ветераны проходят лечение и реабилитацию в Краевом госпитале ветеранов, например, в этом году медпомощью госпиталя воспользовались уже 4067 человек.



Отметим, Пермский край один из немногих регионов, где присваивается статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны». Это дополнительная поддержка, которая позволяет компенсировать расходы на проезд к месту захоронения погибшего отца или в места воинской славы Москву, Волгоград, Санкт-Петербург, Севастополь, или в Курск, если место гибели отца не установлено. Такой статус присвоен чуть более чем 10 тысячам граждан. Данной мерой поддержки ежегодно пользуются чуть более 200 человек.



В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президентом Российской Федерации учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Медаль будет вручаться ветеранам Великой Отечественной войны, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях или прошли испытание блокадой и концлагерями, а также ковавшим Победу в тылу. В край поступит 15600 медалей. Первая партия медалей ожидается уже в ноябре, а с декабря по поручению губернатора начнется их вручение ветеранам и труженикам тыла. Максим Решетников подчеркнул, что к апрелю все ветераны и труженики тыла уже получат заслуженные награды.



При этом по инициативе Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Прикамье разработают памятный знак для тех детей войны, детей защитников Отечества и вдов, награждение которых не предусмотрено в Указе президента. На изготовление памятных знаков будут направлены средства, полученные от экономии на содержании госслужащих.



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