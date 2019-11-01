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18:37 | 19.11.2019
Федеральная поддержка позволит пермскому производителю занять 10% российского рынка
Сумма займа по проекту составляет 30,7 млн рублей, из которых 15 млн рублей может предоставить региональный фонд, 15,7 млн рублей - Фонд развития промышленности при положительном решении Экспертного совета ФРП.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал необходимость стимулировать реализацию инвестпроектов, обеспечение заказами малого и среднего бизнеса за счет кооперации с крупными предприятиями и развитие предпринимательства. Глава Прикамья отмечал, что нужно создать в регионе фабрику проектов, которые бы получали поддержку по федеральным и региональным программам.
Проект пермской компании направлен на создание нового производственного комплекса и позволит организовать более трудоемкое производство реагентов для интенсификации добычи нефти и газа, их хранения, транспортировки и отгрузки в круглосуточном режиме. Средства займа будут направлены на приобретение, монтаж, наладку технологического оборудования для серийного производства.
Помимо этого, проект направлен на импортозамещение реагентов для нефтяной и газовой промышленности зарубежных производителей. В настоящее время зарубежные компании занимают до 25% рынка ингибиторов коррозии, деэмульгаторов, противошламовых добавок, отечественные производители – 75% рынка. АО «Полиэкс» планирует занять до 10% рынка к 2024 году.
По итогам трех кварталов 2019 года предприятиям региона выдано 4 совместных займа РФРП Пермского края и ФРП РФ на общую сумму 317,5 млн рублей. Также на реализацию проектов шести предприятий Пермского края с начала года привлечены прямые займы ФРП РФ в размере 2024,59 млн рублей. Таким образом общий объем привлеченных займов от федерального и регионального фондов превышает 2,3 млрд рублей.
Напомним, что Региональный фонд развития промышленности принимает заявки на постоянной основе по программе «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Совместные займы» в размере от 20 до 100 млн рублей под 1%, 5% годовых (3% при условии предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения по займу), сроком займа до 5 лет, при условии наличия софинансирования проекта в объеме не менее 50% от общего бюджета проекта и общей стоимости проекта не менее 40 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
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