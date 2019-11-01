В Перми Михаилу Котюкову представили проект студенческого городка

18:30 | 19.11.2019

В понедельник, 18 ноября, в Перми состоялось совещание по вопросам создания многофункционального студенческого городка. В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, губернатор Пермского края Максим Решетников, старший вице-президент ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич, представители региональных органов власти, университетов Перми, инвесторов. Министру науки и высшего образования представили проект создания в г. Перми современного кампуса для иногородних и иностранных студентов. ВЭБ.РФ является финансовым партнером проекта.



По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова, межвузовский кампус для 6 тысяч иностранных студентов планируют построить в Перми к 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Образование», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.



«Проект является уникальным для России и предполагает возвратную модель финансирования с участием частного инвестора, поддержкой ВЭБ.РФ, при условии софинансирования проекта из федерального бюджета в объеме до 40%. Общая стоимость проекта составляет около 6 млрд рублей, при этом для реализации масштабного проекта потребуется привлечь заемное финансирование в объеме до 3 млрд рублей. Разработав организационно-экономическую и финансовую модель студенческого городка, ВЭБ.РФ совместно с Минобрнауки России предлагает создание университетских кампусов нового типа как ядра развития городского пространства, городской среды. В этом проекте кампус - это не просто общежитие, это современное пространство со спортивными сооружениями, коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, библиотеками и, конечно, местами для жизни студентов и преподавателей», - отметил Михаил Алашкевич.



Уже сегодня спрос на места в Пермском студенческом городке сформирован как за счет притока иностранных студентов, так и за счет спроса со стороны студентов из других городов России. Университетский кампус привлечет иностранных студентов, что позволит увеличить экспорт услуг и возвратность вложенных инвестиций. Новая инфраструктура будет доступна и всем жителям Перми и станет драйвером развития города. Часть мест для российских студентов в кампусе будут льготными для лучших студентов пермских вузов.



Напомним, в июне ВЭБ и Минобрнауки России подписали соглашение о создании современного многофункционального студенческого городка с Пермским краем.

© «Вечерние ведомости»