Пермь: новости дня
18:30 | 19.11.2019
В Перми Михаилу Котюкову представили проект студенческого городка
По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова, межвузовский кампус для 6 тысяч иностранных студентов планируют построить в Перми к 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Образование», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.
«Проект является уникальным для России и предполагает возвратную модель финансирования с участием частного инвестора, поддержкой ВЭБ.РФ, при условии софинансирования проекта из федерального бюджета в объеме до 40%. Общая стоимость проекта составляет около 6 млрд рублей, при этом для реализации масштабного проекта потребуется привлечь заемное финансирование в объеме до 3 млрд рублей. Разработав организационно-экономическую и финансовую модель студенческого городка, ВЭБ.РФ совместно с Минобрнауки России предлагает создание университетских кампусов нового типа как ядра развития городского пространства, городской среды. В этом проекте кампус - это не просто общежитие, это современное пространство со спортивными сооружениями, коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, библиотеками и, конечно, местами для жизни студентов и преподавателей», - отметил Михаил Алашкевич.
Уже сегодня спрос на места в Пермском студенческом городке сформирован как за счет притока иностранных студентов, так и за счет спроса со стороны студентов из других городов России. Университетский кампус привлечет иностранных студентов, что позволит увеличить экспорт услуг и возвратность вложенных инвестиций. Новая инфраструктура будет доступна и всем жителям Перми и станет драйвером развития города. Часть мест для российских студентов в кампусе будут льготными для лучших студентов пермских вузов.
Напомним, в июне ВЭБ и Минобрнауки России подписали соглашение о создании современного многофункционального студенческого городка с Пермским краем.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:10 | 19.11.2019
В Екатеринбурге стартовал фестиваль культуры «Русские сезоны»
19:52 | 19.11.2019
В Свердловской области от гриппа привились 40% жителей
19:31 | 19.11.2019
Екатеринбургская мэрия проиграла суд за земли для «Бажовской»
19:06 | 19.11.2019
На парковке ТЦ «Гермес Плаза» в Екатеринбурге горела иномарка
18:43 | 19.11.2019
Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Прикамье, обеспечены жильем
18:37 | 19.11.2019
Федеральная поддержка позволит пермскому производителю занять 10% российского рынка
18:30 | 19.11.2019
В Перми Михаилу Котюкову представили проект студенческого городка
18:26 | 19.11.2019
Сериал, снятый в Прикамье, рассчитывает на рибейт
18:04 | 19.11.2019
В Свердловской области избран новый зампред Законодательного Собрания
17:34 | 19.11.2019
В Свердловской области росгвардеец обнаружил пропавшего ребенка
17:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге пьяный житель избил щенка
16:55 | 19.11.2019
В Екатеринбурге из-за неверного диагноза врачей скончалась женщина
16:19 | 19.11.2019
Федеральным экспертам представили примеры внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение Прикамья
16:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге сбили девочку-подростка
16:06 | 19.11.2019
Житель Свердловской области отсудил 125 тысяч за дефектное моноколесо
15:43 | 19.11.2019
В Перми открываются универсальные ярмарки
15:39 | 19.11.2019
Бывший начальник участка наземной охраны лесов в Туринске предстанет перед судом за взятку в 300 тысяч рублей
15:25 | 19.11.2019
Свердловчанин обманул партнеров на 115 миллионов рублей и скрылся
14:56 | 19.11.2019
Уральский «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом»
14:30 | 19.11.2019
В ближайшее время в Екатеринбурге откроется каток «Юность»
14:10 | 19.11.2019
В Екатеринбурге продолжают решать вопрос по укладке тротуарной плитки
13:46 | 19.11.2019
Николай Цуканов обсудил с главами регионов УрФО насущные вопросы
13:31 | 19.11.2019
В Екатеринбурге в пожаре пострадала пожилая семья
13:07 | 19.11.2019
Свердловская область вошла в тройку лидеров по госдолгу
12:39 | 19.11.2019
На Среднем Урале задержаны курьеры с 10 кг наркотиков
12:26 | 19.11.2019
В Свердловской области в ДТП пострадали отец с пятилетним сыном
12:16 | 19.11.2019
В Кизеле досрочно выполнен годовой план по расселению аварийного жилья
12:07 | 19.11.2019
Михаил Котюков: Пермский край показал серьезную заинтересованность в развитии НОЦа
12:07 | 19.11.2019
В Екатеринбурге Дед-пикет выплатит штраф за избиение полицейского
12:00 | 19.11.2019
Дмитрий Самойлов поручил провести «разбор полетов» по итогам ликвидации последствий ледяного дождя в Перми
11:54 | 19.11.2019
Михаил Котюков оценил потенциал развития кооперации сельского хозяйства и науки в Прикамье
11:47 | 19.11.2019
В Екатеринбурге мужчина лишился машины из-за налогов