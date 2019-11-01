Пермь: новости дня
18:26 | 19.11.2019
Сериал, снятый в Прикамье, рассчитывает на рибейт
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что краевые власти видят в развитии киноиндустрии точку роста. «Это перспективная сфера и для молодежи, и для экономики, и для культуры, – обозначил глава региона. – Система рибейта уже успешно зарекомендовала себя в шести регионах страны, Пермский край станет седьмым. Съемки сериалов и фильмов в регионе обеспечивают занятость в крае, делают его более привлекательным для туристов».
На первом заседании в краевой столице кинокомиссия выбрала один из проектов. Далее состоится второй этап отбора, по итогам которого будет определен сериал, претендующий на рибейт. «Второй проект хорош, но в нем не соблюден ряд определенных формальностей. Кроме того, мы будем совершенствовать критерии предоставления рибейта. Надеюсь, что в процессе работы они будут улучшены, потому что нашей целью, прежде всего, является поиск хороших проектов с сильными режиссерами и актерами», - отметил кинорежиссер Павел Лунгин, который возглавляет кинокомиссию в Перми. Кроме того, по его словам, на следующий год бюджет, которым располагает кинокомиссия, удвоят. Это, в свою очередь, гарантирует увеличение количества заявок. «Опыт работы системы рибейта в Прикамье пока небольшой. Однако я очень рад, что Пермь примкнула к таким продвинутым городам, как Калининград и Волгоград, где эта система эффективно реализуется. Рибейт применяется во всем мире, чтобы повысить привлекательность регионов для инвесторов и продюсеров. В первую очередь это делается для Пермского края», - добавил кинорежиссер.
«Мы долго обсуждали, какой должна быть пермская кинокомиссия, изучали опыт различных территорий. Сегодня система рибейта развита не повсеместно, многие делают только первые шаги в этом направлении. Мы возвращаем 50% произведенных на территории Пермского края затрат. Это станет серьезным стимулом для привлечения кинокомпаний в регион. Но сама съемка фильма – это только начальная точка, - подчеркнула заместитель министра культуры Марина Илюхина. – На сегодняшний день мы говорим о начале серьезного и масштабного проекта по развитию кинематографии в Пермском крае. Кроме внедрения системы рибейта у нас активно развивается документальное кино, открывается целая сеть социальных кинозалов по всему Пермскому краю».
Основные критерии по отбору фильмов, претендующих на рибейт, следующие: кино должно быть профессиональное с заранее известным продюсерским и режиссерским составом. Рибейт предоставляется негосударственным организациям, например, телевидению. Чтобы кинокомпания смогла подать фильм на рибейт, картина должны быть уже снята. Главное, чтобы в фильме была пермская натура: природа, города, люди.
Как отмечают эксперты кинокомиссии, в Пермском крае прекрасный ландшафт: много рек, горы, от тайги до лесостепи, это хорошее место для съемок. К тому же, край находится не так далеко от Москвы, что значительно облегчает транспортировку техники. Примеров успешной практики рибейта в России достаточно. Например, работа кинокомиссии в Калиниграде была запущена около 5 лет назад, но уже сейчас на территории региона снимаются до 30 проектов в год.
Отметим, кинокомиссия будет помогать кинокомпаниям в организации съемок. Для того чтобы компании предпочли регион для съемок, будут организованы так называемые location-шоу. На территории края в последние годы проходили съемки фильма по роману писателя Алексея Иванова «Географ глобус пропил» и сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной. А этим летом прошли съемки киноленты «Сердце Пармы».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:10 | 19.11.2019
В Екатеринбурге стартовал фестиваль культуры «Русские сезоны»
19:52 | 19.11.2019
В Свердловской области от гриппа привились 40% жителей
19:31 | 19.11.2019
Екатеринбургская мэрия проиграла суд за земли для «Бажовской»
19:06 | 19.11.2019
На парковке ТЦ «Гермес Плаза» в Екатеринбурге горела иномарка
18:43 | 19.11.2019
Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Прикамье, обеспечены жильем
18:37 | 19.11.2019
Федеральная поддержка позволит пермскому производителю занять 10% российского рынка
18:30 | 19.11.2019
В Перми Михаилу Котюкову представили проект студенческого городка
18:26 | 19.11.2019
Сериал, снятый в Прикамье, рассчитывает на рибейт
18:04 | 19.11.2019
В Свердловской области избран новый зампред Законодательного Собрания
17:34 | 19.11.2019
В Свердловской области росгвардеец обнаружил пропавшего ребенка
17:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге пьяный житель избил щенка
16:55 | 19.11.2019
В Екатеринбурге из-за неверного диагноза врачей скончалась женщина
16:19 | 19.11.2019
Федеральным экспертам представили примеры внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение Прикамья
16:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге сбили девочку-подростка
16:06 | 19.11.2019
Житель Свердловской области отсудил 125 тысяч за дефектное моноколесо
15:43 | 19.11.2019
В Перми открываются универсальные ярмарки
15:39 | 19.11.2019
Бывший начальник участка наземной охраны лесов в Туринске предстанет перед судом за взятку в 300 тысяч рублей
15:25 | 19.11.2019
Свердловчанин обманул партнеров на 115 миллионов рублей и скрылся
14:56 | 19.11.2019
Уральский «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом»
14:30 | 19.11.2019
В ближайшее время в Екатеринбурге откроется каток «Юность»
14:10 | 19.11.2019
В Екатеринбурге продолжают решать вопрос по укладке тротуарной плитки
13:46 | 19.11.2019
Николай Цуканов обсудил с главами регионов УрФО насущные вопросы
13:31 | 19.11.2019
В Екатеринбурге в пожаре пострадала пожилая семья
13:07 | 19.11.2019
Свердловская область вошла в тройку лидеров по госдолгу
12:39 | 19.11.2019
На Среднем Урале задержаны курьеры с 10 кг наркотиков
12:26 | 19.11.2019
В Свердловской области в ДТП пострадали отец с пятилетним сыном
12:16 | 19.11.2019
В Кизеле досрочно выполнен годовой план по расселению аварийного жилья
12:07 | 19.11.2019
Михаил Котюков: Пермский край показал серьезную заинтересованность в развитии НОЦа
12:07 | 19.11.2019
В Екатеринбурге Дед-пикет выплатит штраф за избиение полицейского
12:00 | 19.11.2019
Дмитрий Самойлов поручил провести «разбор полетов» по итогам ликвидации последствий ледяного дождя в Перми
11:54 | 19.11.2019
Михаил Котюков оценил потенциал развития кооперации сельского хозяйства и науки в Прикамье
11:47 | 19.11.2019
В Екатеринбурге мужчина лишился машины из-за налогов