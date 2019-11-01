Сериал, снятый в Прикамье, рассчитывает на рибейт

18:26 | 19.11.2019

В Перми состоялось первое заседание кинокомиссии по отбору фильмов, претендующих на рибейт - налоговый возврат по инвестициям в киносъемку на территории региона. Сериалы «Зулейха открывает глаза» и «Два берега» стали претендентами на рибейт от Пермского края в этом году. Однако впереди экспертам еще предстоит большая работа. Итоговый результат будет известен в начале декабря.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что краевые власти видят в развитии киноиндустрии точку роста. «Это перспективная сфера и для молодежи, и для экономики, и для культуры, – обозначил глава региона. – Система рибейта уже успешно зарекомендовала себя в шести регионах страны, Пермский край станет седьмым. Съемки сериалов и фильмов в регионе обеспечивают занятость в крае, делают его более привлекательным для туристов».



На первом заседании в краевой столице кинокомиссия выбрала один из проектов. Далее состоится второй этап отбора, по итогам которого будет определен сериал, претендующий на рибейт. «Второй проект хорош, но в нем не соблюден ряд определенных формальностей. Кроме того, мы будем совершенствовать критерии предоставления рибейта. Надеюсь, что в процессе работы они будут улучшены, потому что нашей целью, прежде всего, является поиск хороших проектов с сильными режиссерами и актерами», - отметил кинорежиссер Павел Лунгин, который возглавляет кинокомиссию в Перми. Кроме того, по его словам, на следующий год бюджет, которым располагает кинокомиссия, удвоят. Это, в свою очередь, гарантирует увеличение количества заявок. «Опыт работы системы рибейта в Прикамье пока небольшой. Однако я очень рад, что Пермь примкнула к таким продвинутым городам, как Калининград и Волгоград, где эта система эффективно реализуется. Рибейт применяется во всем мире, чтобы повысить привлекательность регионов для инвесторов и продюсеров. В первую очередь это делается для Пермского края», - добавил кинорежиссер.



«Мы долго обсуждали, какой должна быть пермская кинокомиссия, изучали опыт различных территорий. Сегодня система рибейта развита не повсеместно, многие делают только первые шаги в этом направлении. Мы возвращаем 50% произведенных на территории Пермского края затрат. Это станет серьезным стимулом для привлечения кинокомпаний в регион. Но сама съемка фильма – это только начальная точка, - подчеркнула заместитель министра культуры Марина Илюхина. – На сегодняшний день мы говорим о начале серьезного и масштабного проекта по развитию кинематографии в Пермском крае. Кроме внедрения системы рибейта у нас активно развивается документальное кино, открывается целая сеть социальных кинозалов по всему Пермскому краю».



Основные критерии по отбору фильмов, претендующих на рибейт, следующие: кино должно быть профессиональное с заранее известным продюсерским и режиссерским составом. Рибейт предоставляется негосударственным организациям, например, телевидению. Чтобы кинокомпания смогла подать фильм на рибейт, картина должны быть уже снята. Главное, чтобы в фильме была пермская натура: природа, города, люди.



Как отмечают эксперты кинокомиссии, в Пермском крае прекрасный ландшафт: много рек, горы, от тайги до лесостепи, это хорошее место для съемок. К тому же, край находится не так далеко от Москвы, что значительно облегчает транспортировку техники. Примеров успешной практики рибейта в России достаточно. Например, работа кинокомиссии в Калиниграде была запущена около 5 лет назад, но уже сейчас на территории региона снимаются до 30 проектов в год.



Отметим, кинокомиссия будет помогать кинокомпаниям в организации съемок. Для того чтобы компании предпочли регион для съемок, будут организованы так называемые location-шоу. На территории края в последние годы проходили съемки фильма по роману писателя Алексея Иванова «Географ глобус пропил» и сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной. А этим летом прошли съемки киноленты «Сердце Пармы».

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