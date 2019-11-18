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16:19 | 19.11.2019
Федеральным экспертам представили примеры внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение Прикамья
Как рассказал глава министерства информационного развития и связи Игорь Никитин, в рамках цифровизации здравоохранения сейчас прорабатываются проекты по развитию и апробации в медицине Пермского края искусственного интеллекта и робототехники. В рамках дискуссии было представлено несколько проектов, среди них - создание экзоскелета, который может помочь парализованным пациентам или людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, и пилотный проект для пациентов с хронической гипертензией.
Большой потенциал применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении эксперты видят в оптимизации рутинной работы медицинского персонала.
«Мы сейчас работаем над таким типом робота, который мог бы собрать весь первичный анамнез у пациента, избавляя при этом врача от лишней работы. Робот выдает пациенту справку, с которой он уже идет к врачу. Таким образом, остается больше времени для анализа данных и постановки диагноза», - отметил руководитель проектного офиса ООО «Промобот» Олег Аверков.
По словам руководителя проекта «Здоровье» (Mail.Group) Евгения Паперного, в России перспективными являются направления распознавания медицинских изображений, например, в рентгенологии, когда можно на ранней стадии провести анализ патологических процессов. «Вторая перспективная ниша – это перенос всех технологий в мобильное устройство, когда у человека есть под рукой приложение, которое может вызвать врача, измерить давление и даже дать рекомендации», – пояснил Евгений Паперный.
Цифровизация должна помочь достичь двух целей: сократить время на запись пациента и его посещения клиники до нескольких дней и убрать из расписания врача бумажную работу. Пока не каждый человек может записаться и прийти к врачу за два часа, но благодаря жесткому KPI и цифровизации всех рутинных процессов в больницах в будущем значительно увеличится количество свободных бирок, говорит Игорь Никитин.
«Процесс цифровизации должен быть завязан на глобальный KPI всей системы здравоохранения - увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности от заболеваний. Сейчас несколько перспективных направлений в медицине, где главную роль играет искусственный интеллект. Речь идет о системе поддержки врачебных решений, скрининге онкологических заболеваний. Есть спрос на обучение врачей с применением технологий виртуальной реальности», – говорит руководитель направления цифровых решений для медицины Фонда «Сколково» Сергей Воинов.
«Наша задача - упростить жизнь при помощи ИТ. Мы должны четко понимать, что хотим сделать для нашего пациента. А именно - чтобы он получал максимум услуг, не выходя из дома. Для врача, для медсестры и прочего персонала больницы мы должны обеспечить такие условия, чтобы они могли быстро ввести в базу всю информацию о пациенте, изучить ее после лабораторных исследований, проконсультироваться с коллегами», - говорит министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
Для достижения этих задач министерством информационного развития и связи Пермского края за последние два года была проведена большая работа по подключению к высокоскоростному интернету всех объектов здравоохранения в Пермском крае. До конца этого года интернет будет проведен во всех лечебных учреждениях региона, что позволит создать единую базу врачей по всему краю и обеспечить качественной связью все лечебные учреждения Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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