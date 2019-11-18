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15:44 | 19.11.2019

Пермский край выполнил план нацпроекта по расселению аварийного жилья на 2019 год

44 субъекта страны выполнили план по расселению жилья на 2019 год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом Владимиром Путиным, сообщает Министерство строительства РФ. В числе передовых регионов – Пермский край. На сегодня в регионе расселено более 50 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Помимо этого, ожидается, что объем расселенного аварийного жилья до конца года увеличится до 90 тыс. квадратных метров. Это станет возможным благодаря реализации региональной программы.

Отметим, годовой план в Прикамье выполнили несколько территорий: Кизел, Пермский, Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ. Планируется, что к концу 2019 еще в трех муниципалитетах будет ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. До конца 2021 года планируется увеличить количество таких территорий до 19.

Ранее губернатор Максим Решетников подчеркивал, что темпы расселения аварийного жилья в Пермском крае растут благодаря федеральной поддержке: «Без нацпроекта мы бы сами никогда не замахнулись на такие объемы расселения, и о ликвидации всего аварийного фонда за 6 лет никогда бы и речи не шло».

Напомним, 15 ноября во время рабочего визита в краевую столицу заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко обратил внимание на высокие темпы расселения аварийного жилья в регионе. «Пермский край взял серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьезные. Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведет активную работу», – прокомментировал Виталий Мутко.

В ближайшие два года темпы ликвидации аварийного жилья в регионе повысятся. В сентябре 2019 года губернатор Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин подписали соглашение о финансировании программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2020–2021 годы. Это стало возможным в связи с выполнением программы расселения регионом с опережающими темпами. В результате, согласно договору, краю было направлено 3,3 млрд рублей из федерального бюджета. Благодаря этим средства в ближайшие два года в новое жилье переедут около 5 тыс. прикамцев. В сумме благодаря двум программам расселения и дополнительному финансированию до 2021 года в регионе ликвидируют более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек.

Для переселения граждан с 2020 года появятся новые возможности. В рамках нацпроекта в регионе начнут строить малоэтажные дома для переселенцев. Объекты возведут с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В» – то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже. Правительство Пермского края совместно с муниципалитетами будет закупать благоустроенные квартиры в этих домах для переезда граждан из аварийного жилищного фонда.

Отметим, с 2018 года в Пермском крае применяется комплексный подход к сносу ветхих домов: объекты расселяют и ликвидируют целыми кварталами. Это позволяет решать сразу две задачи: обеспечивать безопасные условия проживания для граждан и вовлекать в оборот земли.

© «Вечерние ведомости»

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