Пермь: новости дня
15:44 | 19.11.2019
Пермский край выполнил план нацпроекта по расселению аварийного жилья на 2019 год
Отметим, годовой план в Прикамье выполнили несколько территорий: Кизел, Пермский, Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ. Планируется, что к концу 2019 еще в трех муниципалитетах будет ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. До конца 2021 года планируется увеличить количество таких территорий до 19.
Ранее губернатор Максим Решетников подчеркивал, что темпы расселения аварийного жилья в Пермском крае растут благодаря федеральной поддержке: «Без нацпроекта мы бы сами никогда не замахнулись на такие объемы расселения, и о ликвидации всего аварийного фонда за 6 лет никогда бы и речи не шло».
Напомним, 15 ноября во время рабочего визита в краевую столицу заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко обратил внимание на высокие темпы расселения аварийного жилья в регионе. «Пермский край взял серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьезные. Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведет активную работу», – прокомментировал Виталий Мутко.
В ближайшие два года темпы ликвидации аварийного жилья в регионе повысятся. В сентябре 2019 года губернатор Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин подписали соглашение о финансировании программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2020–2021 годы. Это стало возможным в связи с выполнением программы расселения регионом с опережающими темпами. В результате, согласно договору, краю было направлено 3,3 млрд рублей из федерального бюджета. Благодаря этим средства в ближайшие два года в новое жилье переедут около 5 тыс. прикамцев. В сумме благодаря двум программам расселения и дополнительному финансированию до 2021 года в регионе ликвидируют более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек.
Для переселения граждан с 2020 года появятся новые возможности. В рамках нацпроекта в регионе начнут строить малоэтажные дома для переселенцев. Объекты возведут с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В» – то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже. Правительство Пермского края совместно с муниципалитетами будет закупать благоустроенные квартиры в этих домах для переезда граждан из аварийного жилищного фонда.
Отметим, с 2018 года в Пермском крае применяется комплексный подход к сносу ветхих домов: объекты расселяют и ликвидируют целыми кварталами. Это позволяет решать сразу две задачи: обеспечивать безопасные условия проживания для граждан и вовлекать в оборот земли.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:19 | 19.11.2019
Федеральным экспертам представили примеры внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение Прикамья
16:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге сбили девочку-подростка
16:06 | 19.11.2019
Житель Свердловской области отсудил 125 тысяч за дефектное моноколесо
15:43 | 19.11.2019
В Перми открываются универсальные ярмарки
15:39 | 19.11.2019
Бывший начальник участка наземной охраны лесов в Туринске предстанет перед судом за взятку в 300 тысяч рублей
15:25 | 19.11.2019
Свердловчанин обманул партнеров на 115 миллионов рублей и скрылся
14:56 | 19.11.2019
Уральский «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом»
14:30 | 19.11.2019
В ближайшее время в Екатеринбурге откроется каток «Юность»
14:10 | 19.11.2019
В Екатеринбурге продолжают решать вопрос по укладке тротуарной плитки
13:46 | 19.11.2019
Николай Цуканов обсудил с главами регионов УрФО насущные вопросы
13:31 | 19.11.2019
В Екатеринбурге в пожаре пострадала пожилая семья
13:07 | 19.11.2019
Свердловская область вошла в тройку лидеров по госдолгу
12:39 | 19.11.2019
На Среднем Урале задержаны курьеры с 10 кг наркотиков
12:26 | 19.11.2019
В Свердловской области в ДТП пострадали отец с пятилетним сыном
12:16 | 19.11.2019
В Кизеле досрочно выполнен годовой план по расселению аварийного жилья
12:07 | 19.11.2019
Михаил Котюков: Пермский край показал серьезную заинтересованность в развитии НОЦа
12:07 | 19.11.2019
В Екатеринбурге Дед-пикет выплатит штраф за избиение полицейского
12:00 | 19.11.2019
Дмитрий Самойлов поручил провести «разбор полетов» по итогам ликвидации последствий ледяного дождя в Перми
11:54 | 19.11.2019
Михаил Котюков оценил потенциал развития кооперации сельского хозяйства и науки в Прикамье
11:47 | 19.11.2019
В Екатеринбурге мужчина лишился машины из-за налогов
11:46 | 19.11.2019
В Перми на эспланаде начали устанавливать главную городскую елку
11:27 | 19.11.2019
Судебный пристав в Сысерти спас из горящего дома двух бабушек
10:51 | 19.11.2019
Долги по зарплате в Свердловской области продолжают расти
09:57 | 19.11.2019
В Свердловской области из-за пожаров в жилых домах эвакуировали жителей
09:45 | 19.11.2019
Урал примет детей, вернувшихся из тюрем Ирака
09:34 | 19.11.2019
В Екатеринбурге женщина отравила собаку, оставленную без присмотра
09:14 | 19.11.2019
В Екатеринбурге пропал ребенок
23:44 | 18.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на заседания клубов
23:42 | 18.11.2019
Пермские параспортсмены в составе сборной России поднялись на 4 место чемпионата мира по легкой атлетике
23:41 | 18.11.2019
Пермские компании представили экспортно ориентированные продукты на форуме «Сделано в России»