Михаил Котюков: Пермский край показал серьезную заинтересованность в развитии НОЦа

12:07 | 19.11.2019

18 ноября на площадке Пермского научно-образовательного центра «Рациональное природопользование» прошло рабочее совещание с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.



По словам министра, Пермский край определен Правительством страны в качестве одного из пяти первых пилотных регионов, где вырабатывается практика создания научно-образовательных центров (НОЦ). Регион показал серьезную заинтересованность в реализации этого проекта. «Мы ожидаем, что в рамках НОЦ ключевое внимание будет уделяться исследовательским и кадровым составляющим. То есть фактически новое поколение исследователей, инженерных специалистов будет получать такой уровень подготовки, который им позволит включаться в задачи технического развития крупнейших компаний, разработку инновационных проектов как можно раньше», - обозначил Михаил Котюков и добавил, что сегодня в пермском НОЦе такие проекты были представлены. По оценкам руководства НОЦ, уже на первом этапе создания научно-образовательного центра процесс вовлечения выпускников вуза в рабочий процесс сокращается на 1,5 года.



Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что НОЦ является еще одним примером эффективной консолидации работы научного, образовательного и промышленного секторов. «Мы всегда гордились тем, что треугольник «наука, промышленность, образование» в нашем регионе устойчив. Именно это взаимодействие позволяет нам двигаться дальше. По каждому из 7 направлений научно-образовательного центра мы формируем глубокие программы развития, которые предусматривают создание технологий мирового уровня, - пояснил Максим Решетников. – При этом важно, что НОЦ - это не только про науку, не только про будущие технологии, это еще и про молодежь, которая должна остаться учиться в крае. Мы создаем образование другого уровня и гарантируем рабочие места, которые образуются в рамках НОЦ». Для увеличения числа будущих инженеров работа была начата раньше – Пермский край подал амбициозную заявку в Минобразования РФ на увеличение числа бюджетных мест по образовательным направлениям НОЦа. Согласование заявки произойдет после проведения конкурса.



Михаил Котюков обозначил, что до конца года все регионы, где уже созданы НОЦ, должны проработать программы своего развития, определить ключевых индустриальных партнеров, для которых будут готовиться специалисты, определить направления, актуальные для региона, сформировать команду, систему управления. «Эти направления, которые представят на заседании координационного света по развитию НОЦ, создадут новое качество развития Пермского края», - подчеркнул министр.



В рамках рабочего визита министру провели экскурсию по одной из площадок Центра по направлению «Углеводороды». На первых двух этажах расположился образовательный блок, в том числе 3 базовые кафедры группы компаний ЛУКОЙЛ в Пермском крае. Там же организовано 9 учебных аудиторий, посадкой более 200 человек. Сейчас здесь проходят академические занятия для магистров и бакалавров не только нефтяников, но и строителей, химиков, экологов и машиностроителей. 3 этаж представляет кооперацию науки и инжиниринга. На площадке создана продуктивная среда – научные школы, бизнес-сообщества и промышленники Пермского края. Организовано межотраслевое взаимодействие ведущих подразделений в области ключевых направлений развития. 4 этаж – это площадка для коммуникации и расположения проектного офиса Пермского НОЦ.



«В рамках проекта планируется, в первую очередь, создать экосистему для развития прорывных технологий, привлечения и удержания талантливой молодежи», - рассказал директор АНО НОЦ Павел Илюшин. - В планах развития НОЦ - создание мультиотраслевого полигона, который не имеет аналогов и выполняет ключевые задачи в сфере науки, образования и производства. Полигон позволит осуществлять прототипирование оборудования, тестирование и апробирование новых технологий, ускорит реализацию проектов от идеи до внедрения в 2-3 раза. А также реализация проекта кернохранилища на территории данной площадки».



Министру представили уникальный цифровой продукт, не имеющий аналогов и способный конкурировать с именитыми мировыми вендорами, такими, как Шлюмберже - «Инженерный симулятор технологических процессов». Разработка позволяет создавать цифрового двойника месторождения с возможностью моделирования процессов. Программный продукт охватывает разные области бизнес-процессов, ведения электронного документооборота, решения оперативных производственных задач и проведения экономического анализа управленческих решений. Сейчас ведется внедрение инженерного симулятора на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».



Михаил Котюков одобрил и поддержал Пермский НОЦ в создании импортозамещающего продукта.



Также министру науки и высшего образования РФ представили центр управления цифрового месторождения, в котором отрабатываются различные подходы, используемые в мировой практике. Центр служит точкой опережающего развития: здесь проводится тестирование цифровых технологий и анализ бизнес-процессов с учетом экономического эффекта после трансформации. Центр ведет инновационную деятельность по созданию собственных продуктов аналогичных мировым. Например, система «Мобильный обходчик», предназначенная для автоматизации и повышения производительности труда. Она свободно конкурирует с продуктами известных мировых вендоров Honeywell, SAP и Wonderware. За время испытания данной разработки в трех цехах ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ отмечено повышение производственной дисциплины, достоверности и качества исходных данных, сокращение бумажного документооборота и улучшение контроля сроков выполнения работ.



Напомним, 18 октября 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» по созданию Пермского НОЦ. Целью соглашения является объединение главных научных и образовательных структур региона для запуска проектов в сфере рационального недропользования. В качестве главных структур выступают Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии наук.

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