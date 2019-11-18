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12:00 | 19.11.2019

Дмитрий Самойлов поручил провести «разбор полетов» по итогам ликвидации последствий ледяного дождя в Перми

Новые пятилетние контракты на содержание городских улиц, предполагающие ужесточение требований по качеству, заключены с 11 подрядными организациями. Их работа в начале прошлой недели в ближайшее время будет проанализирована. По итогам будет приниматься решение о наложении штрафных санкций тем, кто допустил сбои в работе.

В соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году в Перми ужесточаются требования к подрядным организациям и усиливается их ответственность в случае ненадлежащей работы. Закупка противогололедного материала типа «Бионорд» теперь осуществляется районными учреждениями благоустройства, а не подрядными организациями.

Содержание парковок, расположенных в зоне платных парковок, приравнивается к требованиям для дорог первой категории. Приемка работ осуществляется по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены нормативные сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения. Также новыми контрактами регламентируется вывоз снега с дорог частного сектора.

По поручению Дмитрия Самойлова главы районов и сотрудники городской административно-технической инспекции во время сложных погодных условий контролировали работу подрядчиков непосредственно на местах. Сам мэр города неоднократно выезжал в районы, чтобы проконтролировать работу подрядчиков.

- На прошлой неделе город пережил крайне тяжелые погодные условия. В первые дни все сосредоточились на ликвидации последствий ледяного дождя, сейчас пришло время для «разбора полетов», кто как отработал в этот период. Если проезжая часть содержалась приемлемо, и вся система общественного транспорта функционировала нормально, то с обработкой тротуаров у подрядчиков явно были проблемы. Много людей травмировалось, – подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.

Он дал поручение своим замам Анатолию Дашкевичу, Игорю Субботину и контрольно-аналитическому департаменту детально разобрать все ситуации в районах, при которых была допущена несвоевременная и некачественная обработка улиц и дворов: где и какие подрядные и управляющие организации это допустили, какие и когда применялись противогололедные материалы. По итогам проверки будет приниматься решение о наложении штрафов подрядчикам.

Напомним, новые пятилетние контракты на содержание улиц заключены с 11 подрядными организациями. Ленинский район обслуживают ООО «Дортехинжиниринг», ООО «ДСТ-Строй»; Дзержинский район – ООО «ТехДорГрупп», ООО «Стройград Плюс»; Свердловский район – ООО «Строительное управление-157», ООО «Дортехсервис»; Индустриальный район – ООО «ДСТ-Пермь», ООО «Техноград», ООО «СК «Уралстрой»; Мотовилихинский район – ООО «ДСТ-Строй»; Кировский район – ООО «Строительное управление-157», ООО «Лесной Двор»; Орджоникидзевский район – ООО «БОР»; Новые Ляды – ООО «Дортехсервис».

© «Вечерние ведомости»

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