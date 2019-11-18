Пермь: новости дня
11:54 | 19.11.2019
Михаил Котюков оценил потенциал развития кооперации сельского хозяйства и науки в Прикамье
В Пермском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН) в поселке Лобаново Михаилу Котюкову представили действующий семеноводческий комплекс, образцы картофеля и семян, выращенные здесь. Кроме того, министру рассказали о технологии по оцифровке полей, составления карты урожайности. В этом направлении институт активно сотрудничает с аграрно-технологическим университетом и другими предприятиями - такая технология позволяет более рационально обрабатывать угодья, вносить необходимые удобрения.
На производственной площадке министру показали технику и оборудование, приобретенное при федеральной и краевой поддержке. Особое внимание в ходе осмотра уделили теплице института для семеноводства картофеля. При участии компании «Световые и электрические технологии» здесь применяются различные типы освещения, которые позволяют поддерживать для сельхозкультур оптимальные режимы вегетации.
Министр оценил связку науки и сельского хозяйства в Прикамье. По словам Михаила Котюкова, на примере пермского института видно, что экспериментальная наука вернулась в агропромышленный комплекс, и от этого выигрывают все: и фермеры, и, конечно же, жители.
Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что одна из ключевых задач сейчас - это консолидировать и качественно преобразовать территорию института.
Директор ПФИЦ УрО РАН Александр Барях пояснил, что на площадке НИИ планируется организация общественно-деловой зоны, селекционно-семеноводческого комплекса, ярмарочной площадки и опытного поля, кластера новых видов удобрений, научно-образовательного животноводческого комплекса на 400 голов, питомника садовых и лесных растений. Центр компетенций, который формируется на площадке института, позволяет объединить науку и действующие сельхозпредприятия, решать актуальные вопросы аграриев и животноводов с научным подходом. Здесь функционирует четыре лаборатории, в том числе агробиофотоники, биологически активных кормов и «точного» земледелия.
По словам директора ПФИЦ УрО РАН, для создания научно-производственной кооперации на базе института есть предпосылки. Имеются индустриальные и научные партнеры: налажено сотрудничество с Пермским аграрно-технологическим университетом, лесоперерабатывающими, химическими и сельскохозяйственными предприятиями края.
В качестве примера перспективных проектов института Михаилу Котюкову представили биологически активные корма для укрепления иммунитета животных. Также обсудили вопросы наращивания производства семян тритикале (гибрид пшеницы и ржи), масличных семян и семян многолетних трав.
С федеральной и краевой поддержкой в прошлом и текущем году было приобретено 24 единицы оборудования, в том числе полевая техника, технологическое и лабораторное оборудование. Например, министру представили станцию, которая через спутник обеспечивает высокую точность всего цикла сельскохозяйственных работ. Радиус ее действия 50 км. Как отметил директор ПФИЦ УрО РАН Александр Барях, уже сейчас предприятие развивает семеноводческий комплекс, который производит порядка 1 тыс. тонн семян в год. В планах НИИ до 2022 года увеличить этот показатель минимум вдвое.
Общий объем инвестиций за 2018–2019 годы составил порядка 110 млн рублей.
© «Вечерние ведомости»
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