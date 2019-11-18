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11:46 | 19.11.2019

В Перми на эспланаде начали устанавливать главную городскую елку

В центре Перми – на месте будущего ледового комплекса – начались работы по установке новой городской ели. Ее высота составит 30 метров, а сама елка будет иметь особое оформление, созданное по уникальному дизайн-проекту, разработанному в Перми.

Этой зимой ледовый городок и главная городская елка будут размещены на территории обновленного квартала эспланады. Сейчас там уже начались работы по сборке каркасной конструкции, изготовленной по специальному дизайн-проекту, уникальному среди существующих решений по архитектуре и техническому исполнению.

Городская новогодняя ель будет состоять из 12 сегментов-ярусов, имеющих заданные выносы, покрытые хвоей, что визуально будет более приближено к форме натуральной ели. При этом сама конструкция получит модульное решение, состоящее из силового самонесущего каркаса и навесных элементов с установленной геометрией, что позволит модифицировать ее без изменения несущей части: наращивать высоту, дополнять декор и прочее.

Проект включает в себя как саму ель, так и ее украшения. Световая часть выполнена с помощью независимых модулей, что дает возможность безграничных решений динамической иллюминации и проведения световых представлений вместе с проекцией. На самой конструкции будут располагаться ромбовидные сегменты в виде коробов с RGB-подсветкой. Световой орнамент елки будет выложен из гирлянд и светящихся шаров. Елка будет украшена «звездой» с подсветкой.

Уже 27 ноября горожане смогут оценить красоту новой елки – в этот вечер огни на ней будут зажжены, а вокруг развернется строительство главного ледового городка Перми «Легенды древней Пармы». К этому же моменту будет украшен центральный Новогодний маршрут.

© «Вечерние ведомости»

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