Пермь: новости дня
23:42 | 18.11.2019
Пермские параспортсмены в составе сборной России поднялись на 4 место чемпионата мира по легкой атлетике
В общекомандном зачете сборная команда России поднялась на 4 место с 10 золотыми, 13 серебряными и 13 бронзовыми медалями.
© «Вечерние ведомости»
18.11.2019
23:44 | 18.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на заседания клубов
23:42 | 18.11.2019
Пермские параспортсмены в составе сборной России поднялись на 4 место чемпионата мира по легкой атлетике
23:41 | 18.11.2019
Пермские компании представили экспортно ориентированные продукты на форуме «Сделано в России»
23:40 | 18.11.2019
В Прикамье благодаря нацпроекту премьеру Оркестра русских народных инструментов увидели более 1000 жителей
20:48 | 18.11.2019
В Екатеринбурге эвакуировали жителей дома на Карла Маркса из-за пожара
19:53 | 18.11.2019
Екатеринбуржцы смогут поставить прививку от гриппа до 1 декабря
19:42 | 18.11.2019
Подполковник запаса ФСБ России возглавил Общественный совет при УМВД по Екатеринбургу
19:17 | 18.11.2019
Владельцы екатеринбургских ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» могут стать банкротами
19:04 | 18.11.2019
Командир екатеринбургского полка ГИБДД Роман Ярыш уходит в ППС
18:48 | 18.11.2019
В Свердловской области водителю автобуса, пытавшемуся откупиться взяткой, назначили штраф
18:25 | 18.11.2019
В уральской столице подвели итоги конкурса «Миссис Екатеринбург»
18:07 | 18.11.2019
В Екатеринбурге стартовала Налоговая неделя
17:26 | 18.11.2019
В Серове будут судить мужчину, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере
17:13 | 18.11.2019
В ГУ МЧС напомнили свердловчанам о правилах безопасности в морозы
16:57 | 18.11.2019
В Екатеринбурге могут снизить цены на общественный транспорт
16:51 | 18.11.2019
Открытие новой бургерной в Челябинске отпразднуют рэпом и хип-хопом
16:32 | 18.11.2019
В Екатеринбурге пропала девочка-подросток
16:22 | 18.11.2019
Фестиваль «Flamenco de primavera» ждет в гости испанскую звезду
16:17 | 18.11.2019
Умер легендарный уральский писатель Игорь Сахновский
15:55 | 18.11.2019
В Екатеринбурге спасли замурованных заживо котов
15:17 | 18.11.2019
В Екатеринбурге таможенники перехватили нелегальный груз из Китая
14:31 | 18.11.2019
В связи с резким похолоданием коммунальные службы Перми перешли на усиленный режим работы
14:10 | 18.11.2019
Назначен новый директор «Екатеринбург Арены»
13:32 | 18.11.2019
В свердловской «Единой России» грядут кадровые перемены
13:12 | 18.11.2019
Челябинский депутат предложил комплексно развивать городские поселки