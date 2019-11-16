Пермские параспортсмены в составе сборной России поднялись на 4 место чемпионата мира по легкой атлетике

23:42 | 18.11.2019

По итогам восьмого дня соревнований чемпионата мира по легкой атлетике, проводимого Международным паралимпийским комитетом, сборная России поднялась на 4 место в общем медальном зачете. За день наша сборная, в состав которой входят пермские легкоатлеты, взяла 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Из спортсменов от Прикамья золотую медаль стране принес Евгений Торсунов (прыжки в длину), серебряную медаль в копилку России добавил пермяк Федор Рудаков (бег на 1500м).



В общекомандном зачете сборная команда России поднялась на 4 место с 10 золотыми, 13 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

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