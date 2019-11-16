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23:40 | 18.11.2019

В Прикамье благодаря нацпроекту премьеру Оркестра русских народных инструментов увидели более 1000 жителей

В субботу, 16 ноября, в Прикамье состоялось открытие трех виртуальных концертных залов в Краснокамске, Чермозе и Добрянке. Первым онлайн-концертом из Органного зала стала программа Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии «Наш Гоголь», при участии Даниила Спиваковского. Трансляция премьеры велась из Органного концертного. Одним из первых зрителей премьеры стал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как отметил глава региона, жители Добрянки, Чермоза и Краснокамска смогли увидеть премьеру благодаря поддержке национального проекта «Культура», утвержденного президентом.

«Сегодня три важные точки на карте Пермского края присоединились к замечательному проекту, который реализует наша Пермская краевая филармония уже пять лет. Пермский край лидер по числу виртуальных концертных залов в стране, и мы не планируем останавливаться. В общей сложности до 2023 года число таких залов превысит 40, в том числе в начале года они начнут работать в Соликамске, Чайковском, - заявил Максим Решетников. - Такие высокие темпы нам удается держать благодаря федеральной поддержке, нацпроекту. Такие концерты позволяют нам быть ближе друг к другу: мы выходим из дома, а после мы обсуждаем, делимся впечатлениями – это и есть конечная цель таких проектов».

Как отметила директор Центральной библиотечной системы Краснокамска Людмила Сологубова, город давно ждал, когда откроется виртуальный концертный зал, и теперь благодаря современным информационным технологиям Краснокамск вышел в открытое культурное пространство, причем не только Пермского края, а всей страны. «Очень важно и значимо, что первый концерт, который увидят наши жители в прямой трансляции, будет концерт Оркестра русских народных инструментов. С премьерой всей нас!» - поделилась Людмила Сологубова.

Руководитель культурно-досугового центра «Орфей» в Добрянке Екатерина Казакова подчеркнула, что теперь жители смогут присоединиться к концертам Юрия Башмета, Владимира Спивакова, Дениса Мацуева и других, в том числе зарубежных, исполнителей. «Важно, что проект виртуальных концертных залов социальный, и жители смогут посещать все трансляции бесплатно», - сказала Екатерина Казакова.

Подобные залы уже работают в 17 территориях Пермского края: городах Губахе, Кунгуре, Березниках, Чернушке, Лысьве, Осе; поселках Полазна, Ильинский, Звездный; селах Орда, Юрла, Белоево, Усть-Качка, Красный Яр, Ключи, Большая Соснова; деревне Скобелевка. За прошлый год было проведено более 300 трансляций, зрителями которых стали более 15,5 тысячи человек.

© «Вечерние ведомости»

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