Пермь: новости дня
23:40 | 18.11.2019
В Прикамье благодаря нацпроекту премьеру Оркестра русских народных инструментов увидели более 1000 жителей
Как отметил глава региона, жители Добрянки, Чермоза и Краснокамска смогли увидеть премьеру благодаря поддержке национального проекта «Культура», утвержденного президентом.
«Сегодня три важные точки на карте Пермского края присоединились к замечательному проекту, который реализует наша Пермская краевая филармония уже пять лет. Пермский край лидер по числу виртуальных концертных залов в стране, и мы не планируем останавливаться. В общей сложности до 2023 года число таких залов превысит 40, в том числе в начале года они начнут работать в Соликамске, Чайковском, - заявил Максим Решетников. - Такие высокие темпы нам удается держать благодаря федеральной поддержке, нацпроекту. Такие концерты позволяют нам быть ближе друг к другу: мы выходим из дома, а после мы обсуждаем, делимся впечатлениями – это и есть конечная цель таких проектов».
Как отметила директор Центральной библиотечной системы Краснокамска Людмила Сологубова, город давно ждал, когда откроется виртуальный концертный зал, и теперь благодаря современным информационным технологиям Краснокамск вышел в открытое культурное пространство, причем не только Пермского края, а всей страны. «Очень важно и значимо, что первый концерт, который увидят наши жители в прямой трансляции, будет концерт Оркестра русских народных инструментов. С премьерой всей нас!» - поделилась Людмила Сологубова.
Руководитель культурно-досугового центра «Орфей» в Добрянке Екатерина Казакова подчеркнула, что теперь жители смогут присоединиться к концертам Юрия Башмета, Владимира Спивакова, Дениса Мацуева и других, в том числе зарубежных, исполнителей. «Важно, что проект виртуальных концертных залов социальный, и жители смогут посещать все трансляции бесплатно», - сказала Екатерина Казакова.
Подобные залы уже работают в 17 территориях Пермского края: городах Губахе, Кунгуре, Березниках, Чернушке, Лысьве, Осе; поселках Полазна, Ильинский, Звездный; селах Орда, Юрла, Белоево, Усть-Качка, Красный Яр, Ключи, Большая Соснова; деревне Скобелевка. За прошлый год было проведено более 300 трансляций, зрителями которых стали более 15,5 тысячи человек.
© «Вечерние ведомости»
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