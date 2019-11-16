В связи с резким похолоданием коммунальные службы Перми перешли на усиленный режим работы

14:31 | 18.11.2019

По данным синоптиков, в Перми в ночь с 18 на 19 ноября ожидается резкое похолодание до -25 градусов. При таком падении температуры возрастает риск возникновения порывов на сетях. Специалисты городского департамента ЖКХ, районных администраций и ресурсоснабжающих компаний держат ситуацию на контроле.



Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, при резком понижении температуры воздуха возрастает риск возникновения аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения. В связи с этим предпринят ряд предупреждающих мер.



В департаменте ЖКХ были проведены совещания с ресурсоснабжающими организациями города. Коммунальным службам поручено обеспечить постоянный мониторинг и организовать круглосуточные дежурства руководителей и ответственных специалистов для оперативного устранения возможных дефектов на сетях.



Кроме того, находятся наготове ремонтные бригады Пермского филиала «Т Плюс», «Пермской сетевой компании», транспорт и спецтехника, а также резервное энергооборудование. По информации ресурсоснабжающих организаций, уже сейчас температурные режимы в помещениях выше температурного графика, в течение дня их будут постепенно поднимать.



О наступающем резком понижении температуры воздуха заблаговременно проинформированы и управляющие организации – управляющие компании и руководство ТСЖ составили график круглосуточных дежурств специалистов на случай возникновения аварийных ситуаций.



В случае возникновения в доме аварийной ситуации жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Телефоны этих организаций указаны на квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг и в подъезде. В случае если произошла серьезная авария, а телефоны управляющей организации не отвечают, жители могут обратиться по телефону Единой дежурной диспетчерской службы – 112.

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