Пермь: новости дня
14:25 | 18.11.2019
Три уголовных дела в 2019 году заведены на жителей Прикамья за кражи крышек люков
С начала текущего года «Пермская сетевая компания» заменила свыше 60 крышек люков в краевом центре. Энергетики обращают внимание, что действия нарушителей не только являются противоправными, они также представляют угрозу для жителей Перми.
«Открытый люк – потенциальная угроза как для жителей, так и для ресурсоснабжающей организации. Мы просим жителей города быть бдительнее и сообщать о кражах крышек люков в диспетчерскую службу. Ваше ответственное отношение поможет избежать несчастных случаев и не допустить сбоев в работе теплосетевого оборудования», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.
В Пермском филиале «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» ведется постоянная работа по выявлению и пресечению фактов хищений имущества с теплосетевых объектов. В числе постоянных профилактических мер: объезды и обходы тепловых сетей, совместные рейды с правоохранительными органами.
Телефон диспетчерской службы «ПСК»: (342) 243-72-99.
© «Вечерние ведомости»
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