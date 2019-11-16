Три уголовных дела в 2019 году заведены на жителей Прикамья за кражи крышек люков

14:25 | 18.11.2019

С начала 2019 ООО «Пермская сетевая компания» направило в правоохранительные органы 17 заявлений по факту хищения люков тепловых камер. В результате заведено три уголовных дела, которые будут расследованы и переданы в суд, а виновные понесут наказание – им грозят сроки тюремного заключения и штрафы.



С начала текущего года «Пермская сетевая компания» заменила свыше 60 крышек люков в краевом центре. Энергетики обращают внимание, что действия нарушителей не только являются противоправными, они также представляют угрозу для жителей Перми.



«Открытый люк – потенциальная угроза как для жителей, так и для ресурсоснабжающей организации. Мы просим жителей города быть бдительнее и сообщать о кражах крышек люков в диспетчерскую службу. Ваше ответственное отношение поможет избежать несчастных случаев и не допустить сбоев в работе теплосетевого оборудования», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.



В Пермском филиале «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» ведется постоянная работа по выявлению и пресечению фактов хищений имущества с теплосетевых объектов. В числе постоянных профилактических мер: объезды и обходы тепловых сетей, совместные рейды с правоохранительными органами.



Телефон диспетчерской службы «ПСК»: (342) 243-72-99.

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