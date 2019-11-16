Виталий Мутко: В Пермском крае взяты серьезные темпы расселения аварийного жилья

14:21 | 18.11.2019

В пятницу, 15 ноября, во время рабочего визита в Пермь заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко совместно с заместителем полпреда президента в ПФО Олегом Машковцевым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым ознакомился с ходом работ по расселению ветхого и аварийного жилья на территории вблизи Дома культуры железнодорожников (ДКЖ). Здесь сосредоточено около 7% всего аварийного фонда региона. После ликвидации аварийного жилья и вовлечения земель в застройку здесь может появиться более 700 тысяч кв. м застройки, 430 тысяч из них – жилой фонд.



Пермякам предоставляется возможность переехать в благоустроенное жилье в рамках национального и регионального проектов. Комплексный подход, разработанный краевыми властями, позволяет обновлять городское пространство не отдельными домами или участками, а целыми кварталами.



Как отметил Виталий Леонтьевич, заметны изменения в градостроительной политике Перми, которые произошли за последние два года. «Видны ощутимые изменения к подходу градостроительства и освоения территорий, к фокусированию ресурсов для достижения определенных целей - это самое главное. Пермский край взял серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьезные. Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведет активную работу».



Сейчас в микрорайоне ДКЖ расселена почти половина аварийного фонда - 26 тыс. квадратных метров, где проживали более тысячи человек. Осталось 62 аварийных дома площадью 31,5 тыс. квадратных метров. 23 из них признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в национальный проект «Жилье и городская среда» – в этих объектах проживает 820 человек. Еще 39 домов признаны аварийными в 2018 году, 1188 человек будут расселены в рамках регионального проекта. Таким образом, до конца 2020 года с привлечением консолидированных усилий удастся перевести в благоустроенное жилье более двух тысяч жителей микрорайона.



Губернатор Максим Решетников отметил важную роль федеральной поддержки в реализации нацпроекта по расселению аварийного жилья. «Наши высокие темпы являются следствием федеральной поддержки: мы бы сами никогда не замахнулись на такие объемы расселения аварийного жилья, и о ликвидации всего аварийного фонда за 6 лет никогда бы и речи не шло, - обозначил глава Пермского края. – Раньше не было и таких механизмов: сейчас мы расселяем людей на средства программы 2020 года, это значит, что люди быстрее будут получать жилье, не будут ждать еще год-два. Это результат того подхода, который был выработан и реализуется под руководством Виталия Леонтьевича».



Работы по расселению крупной территории в микрорайоне ДКЖ велись и в предыдущие годы. В период с 2008 года по 2017 год в рамках реализации региональных адресных программ из 20 аварийных домов переехали 600 человек. Еще 21 дом был расселен при реализации договоров о развитии застроенной территории.



Напомним, до 2021 года в Пермском крае в общей сложности будет ликвидировано более 220 тыс. кв. м аварийного жилья. Процесс расселения аварийного фонда охватит все 37 муниципалитетов, на чьей территории есть аварийные многоквартирные дома.

© «Вечерние ведомости»